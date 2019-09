SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel člen volejbalovej Siene slávy Štefan Pipa

Štefan Pipa, archívna snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 25. septembra (TASR) - Volejbalovú rodinu zasiahla v stredu smutná správa. Vo veku 69 rokov zomrel po dlhej a ťažkej chorobe legendárny hráč Štefan Pipa, ktorý patril k najlepším slovenským volejbalistom histórie. Bývalý reprezentant Česko-Slovenska a kapitán Červenej hviezdy Bratislava, ktorá vo svojej ére patrila k najlepším tímom v Európe, je od roku 2018 člen Siene slávy slovenského volejbalu. Informoval o tom oficiálny web Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).Štefan Pipa sa narodil 10. januára 1950 v Bratislave. Od malička sa zaujímal o šport. Ako väčšina chlapcov začal s futbalom a venoval sa aj stolnému tenisu, no napokon skončil pod vysokou sieťou. S volejbalom začínal v ŠK Slovan a postupne sa vypracoval medzi najväčšie legendy Červenej hviezdy Bratislava.V československej reprezentácii odohral v rokoch 1971 - 1980 vyše 220 zápasov. Štartoval na dvoch olympijských hrách – v Mníchove 1972 prispel k 6. miestu, v Montreale 1976 k 5. miestu. Zahral si aj na majstrovstvách sveta 1974 v Mexiku, kde družstvo ČSSR skončilo piate a na troch európskych šampionátoch, pričom z ME 1971 v Miláne si ako 21-ročný nováčik priniesol striebornú medailu. Štartoval aj na ME 1975 v Belehrade (6. miesto) a na ME 1977 v Helsinkách (6. miesto).Výrazné úspechy dosiahol v legendárnom tíme volejbalistov Červenej hviezdy Bratislava. Ako kapitán v najslávnejšej ére tohto klubu ho priviedol k trom titulom majstra ČSSR, aj k víťazstvu v Európskom pohári majstrov (EPM) v roku 1979 a v Pohári víťazov pohárov v roku 1981. V slovenskej ligovej súťaži si zahral ešte vo veku 47 rokov v Myjave spoločne so svojím starším synom Martinom, ktorý bol takisto výborný volejbalista a na poste libera odohral za slovenskú reprezentáciu 203 zápasov. Úspešnú kariéru Štefana Pipu ocenilo aj olympijské hnutie, v roku 2017 mu Slovenský olympijský výbor udelil Zlatý odznak SOV.uviedol pre web SVF čestný prezident Slovenskej volejbalovej federácie a spoluhráč Pipu v "červenke" Ľubor Halanda.