SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela dvojnásobná Bond girl

Londýn 8. apríla (TASR) - Vo veku 87 rokov zomrela bývalá juhoslovanská herečka Nadja Reginová, ktorá stvárnila Bondovo dievča v dvoch filmoch o agentovi 007.Informácia o jej úmrtí sa bez ďalších detailov objavila v pondelok na oficiálnom twitterovom účte filmov o Jamesovi Bondovi, informuje stanica Sky News.Reginová, vlastným menom Nadežda Podereginová, sa narodila 2. decembra 1931 v meste Niš v bývalom Juhoslovanskom kráľovstve. Mesto dnes leží na území Srbska.Úlohy tzv. Bond girl sa prvýkrát zhostila vo filme Srdečné pozdravy z Ruska (1963) a v nasledujúcej bondovke Goldfinger (1964). V prvej snímke hrala milenku Bondovho spojenca Aliho Kerima Beya, v sekvencii pred úvodnými titulkami druhej snímky stvárnila tanečníčku v nočnom klube a milenku Jamesa Bonda v podaní Seana Conneryho.Jej úmrtie prichádza iba týždeň po tom, ako zomrela ďalšia herečka z filmu Goldfinger - Tania Malletová, ktorá zomrela vo veku 77 rokov. V danom filme účinkovala v úlohe Tilly Mastersonovej.Reginová sa objavila aj vo viacerých britských televíznych seriáloch, avšak s nakrúcaním skončila ešte v 60. rokoch. Neskôr podľa denníka Mirror začala podnikať v nakladateľstve a spolu so svojou sestrou založila firmu. Je autorkou románu The Victims and the Fools, ktorý publikovala pod vlastným menom.