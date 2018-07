SMUTNÁ ŠTATISTIKA: Polícia aktuálne hľadá takmer sto nezvestných detí

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Palkovič Foto: TASR - Martin Palkovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. júla (TASR) – Polícia v súčasnosti pátra po 26 maloletých a 70 mladistvých deťoch. Za nezvestné považuje dieťa, u ktorého nie je známe miesto pobytu, nie je páchateľom trestného činu, je ohrozené na živote a zdraví a jeho nezvestnosť bola nahlásená na polícii. Martin Wäldl z oddelenia komunikácie a prevencie kancelárie prezidenta Policajného zboru (PZ) informoval, čo robiť v prípade, že je dieťa nezvestné.Prvý krokom je pokúsiť sa dieťa kontaktovať. Polícia odporúča netelefonovať opakovane, ale v rámci šetrenia batérie telefónu radšej poslať SMS správu. Ďalej je potrebné preveriť, či s ním nie je v kontakte niekto z rodinných príslušníkov, kamarátov, spolužiakov, učiteľov alebo susedov a prehľadať všetky miesta, kde by sa dieťa mohlo nachádzať.Ak je toto pátranie neúspešné, je nevyhnutné zistiť, čo všetko si dieťa mohlo zobrať so sebou, spomenúť si, čo presne malo oblečené a nájsť jeho najaktuálnejšiu fotografiu.informoval Wäldl.Je dôležité mať pripravené základné informácie o nezvestnom dieťati, popis oblečenia aj okolností vzniku nezvestnosti. Polícia informuje všetky hliadky v teréne a pripraví podmienky na začatie pátracej akcie. Po dieťati začína okamžite. V minulom roku bolo nezvestných 584 detí vo veku do 15 rokov a 1635 mladistvých vo veku od 15 do 18 rokov. Polícia vypátrala 557 maloletých detí a 1545 mladistvých.V prípade, že sa stratí dospelá osoba, napríklad na prechádzke v lese, k jej vypátraniu môže pomôcť mobilný telefón. Polícia preto apeluje na ľudí, aby si do lesa brali telefóny s dostatočnou kapacitou batérie. Pomocou lokalizácie mobilu existuje vyššia pravdepodobnosť, že polícia dokáže nezvestnú osobu vypátrať.dodal Wäldl.Ak má človek akúkoľvek vedomosť o pohybe alebo pobyte nezvestných osôb, je dôležité, aby kontaktoval linku 158 alebo najbližší útvar PZ.