SMUTNÉ SVIATKY: Pri požiari rodinného domu zomrela päťčlenná rodina

Tallinn 11. decembra (TASR) - Päť členov jednej rodiny vrátane troch detí zomrelo pri požiari, ktorý vypukol v noci na stredu v dvojpodlažnom drevenom rodinnom dome v estónskom meste Tartu. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa, informovala agentúra DPA.Napriek tomu, že prví hasiči prišli na miesto šesť minút po nahlásení požiaru, ktorý však bol taký silný, že sa do horiacej budovy nemohli hneď dostať. Keď sa im to podarilo, v zhorených izbách našli telá muža a ženy a ich troch detí.Podľa vyjadrenia susedov rodičia mali 38 a 27 rokov, deti boli vo veku od pol druha roka do sedem rokov.Dom, ktorý bol pôvodne postavený ako chata na rekreačné účely, si rodina kúpila v apríli tohto roku. V dome bolo elektrické kúrenie, pec i krb.Vyšetrovaním príčin požiaru sa zoberá polícia a prokuratúra. Hasiči v dome našli otvorenú plynovú fľašu, ale nepredpokladajú, že by mohla spôsobiť požiar.Podľa rozhlasovej stanice ERR za posledných sedem dní zomrelo pri požiaroch v Estónsku osem ľudí, z toho šesť v okrese Tartu. Počas tohto roku v dôsledku požiarov v Estónsku zomrelo 39 ľudí.