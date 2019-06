SMUTNÉ VÝROČIE: Pred desiatimi rokmi zomrel Michael Jackson

Michael Jackson, archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Los Angeles/Bratislava 25. júna (TASR) - Desať rokov uplynie v utorok 25. júna od smrti svetoznámeho amerického speváka a skladateľa Michaela Jacksona, ktorého album Thriller sa stal najpredávanejším albumom na svete. Kráľ popu utrpel 25. júna 2009 vo svojom prenajatom dome v Holmby Hills srdcovú príhodu a pomoc promptne privolaných lekárov prišla neskoro.Jacksonove videoklipy k hitom Beat It, Billie Jean či Thriller prelomili rasové bariéry a výrazne ovplyvnili ďalšiu tvorbu videí k pesničkám a spopularizovali hudobný kanál MTV. Jeho pódiové vystúpenia patria dodnes k tomu najlepšiemu v dejinám populárnej hudby. Svetoznámymi sa stali aj jeho tanečné kreácie ako moonwalk a sidewalk.Michael Jackson sa narodil 29. augusta 1958 v americkom meste Gary na brehu Michiganského jazera ako posledné z deviatich detí manželov Josepha a Katherine Jacksonovcov. Od útleho detstva prejavoval veľký talent. Vedel výborne imitovať všetko, čo videl a počul. Ako trojročný dokázal napodobniť hlas staršieho brata Jermaina a o rok neskôr odpozeral do posledného detailu tanečnú choreografiu speváka Jamesa Browna.Začínal v skupine Jackson Five, ktorú v roku 1966 založil jeho otec, bývalý gitarista skupiny Falcons. Rodinnú kapelu tvorilo päť súrodencov Jacksonovcov - Marlon, Jermaine, Tito, Jackie a najmladší Michael. Ich začiatky boli veľmi náročné. Po škole ich otec naložil do mikrobusu a odviezol do New Yorku. V harlemskom divadle Apollo absolvovali aj päť predstavení za večer. Nadránom sa vracali do Gary a ráno išli do školy.Na jednom z predstavení si ich všimla Gladys Knightová, speváčka a producentka spoločnosti Tamla Motown. V začiatkoch im pomohla aj Diana Rossová, hviezda skupiny Supremes. Aj vďaka nim podpísali v roku 1969 Jackson Five so spoločnosťou Motown nahrávaciu zmluvu a presťahovali sa do Los Angeles.Už v decembri 1969 mali v americkom hitparádovom rebríčku prvú skladbu I Want You Back. Predaj rovnomenného singla prevýšil dva milióny kusov a z prvého miesta hitparády vytlačil skupinu Beatles. Aj ďalšie single v podaní chlapčenskej skupiny ako ABC, The Love You Save a I'll Be There sa dostali na prvé miesto amerického singlového rebríčka. Spoločnosť Motown vydala skupine Jackson Five do leta 1975 sedem LP platní, z ktorých sa predalo viac ako 60 miliónov kusov.Pod značkou Motown vydal svoje prvé sólové albumy aj tínedžer Michael Jackson. Prvý v júni 1971 pod názvom Got To Be There. V novembri 1971 vyšiel aj jeho prvý sólový singel, ktorý sa dostal na štvrté miesto americkej hitparády. V októbri 1972 viedol prvýkrát americký rebríček so skladbou Ben. Pod týmto názvom vyšiel Jacksonovi v decembri 1972 aj druhý štúdiový album.Talent mladého Jacksona postupne prekračoval hranice Jackson Five. Vďaka Diane Rossovej získal v roku 1977 úlohu vo filme The Witz. Počas nakrúcania sa zoznámil s producentom Quincym Jonesom, ktorý výrazne ovplyvnil jeho ďalšiu kariéru. Už ich prvý spoločný album Off The Wall z roku 1979 zaznamenal predaj sedem miliónov kusov a získal cenu Gramy.Quincy Jones stál aj za Jacksonovým najúspešnejším albumom Thriller z roku 1982. Album, na ktorom je aj pesnička The Girl Is Mine naspievaná s Paulom McCartneym, prekonal všetky rekordy. Podľa údajov vydavateľstva Epic predaj prevýšil 100 miliónov kópií, viedol všetky významné albumové rebríčky a získal sedem cien Grammy. Po vydaní albumu sa z Jacksona stala celosvetová hviezda pop-music.Počas návštevy Bieleho domu dostal 14. mája 1985 od prezidenta Ronalda Reagana a jeho manželky Nancy Prezidentskú cenu. V tej dobe bol už ikonou a v júli 1984 sa na americkom trhu dokonca objavila bábika Michael Jackson s typickými bielymi rukavicami. V novembri 1984 odhalili spevákovi aj hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy.V januári 1985 zložil spolu s Lionelom Richiem skladbu We Are The World pre projekt USA For Africa. Celosvetový predaj singla dosiahol 20 miliónov kusov. V auguste 1985 kúpil za 48 miliónov dolárov autorské práva na skladby dvojice Lennon/McCartney.Svoju dominanciu na nebi populárnej hudby potvrdil aj nasledujúcim albumom Bad z roku 1987, z ktorého sa predalo viac ako 45 miliónov kópií. Z 11 pesničiek z albumu vyšlo deväť ako singel a nahrávka získala zo šiestich nominácií dve ceny Gramy.Sláva, peniaze, úspech však priniesli do života talentovaného speváka, skladateľa a tanečníka aj mnohé negatíva. Michael Jackson sa postupne vzďaľoval reálnemu životu, väčšinu času trávil v izolácii, a podstúpil mnohé plastické operácie, ktoré výrazne zmenili jeho afroamerické črty.Na legendárny ranč Neverland v kalifornskej Santa Barbare sa presťahoval v máji 1989. O päť rokov neskôr sa oženil Lisou Marie Presleyovou, dcérou Elvisa Presleyho. Manželstvo im vytrvalo do roku 1996.Druhou Jacksonovu manželkou bola zdravotná sestra Debbie Roweová, s ktorou mal dve deti - dcéru Paris Michael Catherine a syna Princa Michaela. Po troch rokoch sa rozviedli. Jeho tretie dieťa, syn Prince Michael II, sa narodil v roku 2002. Meno matky, ktorá ho vynosila, spevák pred verejnosťou tajil.V auguste 1993 čelil Michael Jackson pred súdom obvineniu zo sexuálneho obťažovania 13-ročného chlapca Jordana Chandlera. Podobne súdne procesy absolvoval aj v rokoch 2003 a 2005.Celkovo nahral Michael Jackson desať štúdiových albumov a deväť kompilácií. V roku 2009 vyšiel k jeho 50. narodeninám výber hitov King Of Pop. Na svojom konte má 16 cien Grammy, 18 cien American Music Awards, 12 cien World Music Awards. Patrí najpredávanejším umelcom, keď predaj jeho platní prevýšil viac ako 500 miliónov kusov.Slávou, úspechom, súdnymi procesmi poznačený a bulvárnymi médiami prenasledovaný spevák, skladateľ a tanečník Michael Jackson zomrel 25. júna 2009 vo veku 50 rokov.