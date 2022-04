SND bude v apríli hostiť najlepšie inscenácie uplynulej sezóny

2.4. Borodáč alebo Tri sestry (Štátne divadlo Košice)

réžia: Júlia Rázusová

8.4. Čepiec (Divadlo Jozefa Gregora Tajovského)

réžia: Peter Palik

21.4. D1 (pracovný názov) (Slovenské komorné divadlo Martin)

réžia: Lukáš Brutovský

Ceny Akadémie divadelných tvorcov

1.4.2022 (Webnoviny.sk) -V rámci aprílovej prehliadky inscenácií nominovaných na Cenu Akadémie bude Slovenské národné divadlo hostiť tri výnimočné inscenácie zo Štátneho divadle Košice, Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a Slovenského komorného divadla v Martine.Diváci tak budú mať jedinečnú príležitosť v SND vidieť to najlepšie, čo za uplynulú sezónu vzniklo v slovenskom divadelníctve.Aj Slovenské národné divadlo má medzi nominovanými inscenáciami zastúpenie. Akadémia divadelných tvorcov na Cenu Akadémie nominovala až dve inscenácie režiséra Matúša Bachynca - Milada a Hriech/Její pastorkyňa.SND okrem svojich inscenácií v rámci aprílovej prehliadky ponúkne nasledujúce tituly:Janko Borodáč patrí k zakladateľským osobnostiam slovenského profesionálneho divadla a je nerozlučne spätý so vznikom SND, ale i so Štátnym divadlom Košice. Výrazne ovplyvnil vývoj a smerovanie slovenského divadla, stal sa súčasťou dôležitých politických zlomov. Jeho životný príbeh nie je len príbehom umelca, ale aj muža a pedagóga. Je strojcom a nositeľom dedičstva, s ktorým sa musela vyrovnať každá divadelná generácia.Pôvodnú hru pre Štátne divadlo Košice vytvorila trojica autorov Karol Horák, Michal Ditte, Michal Baláž. Každý z nich je zástupca inej generácie aj poetiky, a preto prinášajú aj rôzne pohľady na Borodáčovu osobnosť.Hru na divadelné javisko preniesla režisérka Júlia Rázusová. Životný príbeh Borodáča sa v nej odohráva na pozadí skúšobného procesu inscenácie Tri sestry od Antona Pavloviča Čechova, ktorá sa stala jeho najvýznamnejšou inscenáciou počas pôsobenia v Košiciach."Borodáčov život neponúka dramatické životné turbulencie, ani škandály bohémskeho umeleckého života, nesie v sebe to, čo terajšiemu človeku chýba - konzistentnosť. Rovnako ide v jeho prípade o akýsi "americký sen", keď sa chlapec z najchudobnejšej štvrte v Prešove stane zakladateľom slovenského profesionálneho divadelníctva,” hovorí o inscenácii režisérka Rázusová"V neposlednom rade ma k tejto téme prilákal genius loci Janka Borodáča vo vzťahu ku košickému divadlu, Borodáčova politická kontroverznosť a v jednoduchosti príbeh človeka - umelca v jeho vzostupoch a pádoch,” dodáva.Košický súbor bude s inscenáciou Borodáč alebo Tri sestry hosťovať v Slovenskom národnom divadleInscenácia Čepiec sa začína podobne ako rovnomenná kniha Kataríny Kucbelovej, podľa ktorej vznikla. Katka opúšťa rušné mesto a prichádza na Šumiac, kde ju očakáva jedna z posledných žien, ktorá ešte vie ušiť tradičný šumiacky čepiec. Túto ženu bude volať Iľka a bude sa u nej učiť tento čepiec ušiť.Spomienky oboch žien sa prelínajú a Katka nachádza viacero paralel so svojím životom. Spoznáva život vo vyľudňujúcej sa obci a je konfrontovaná s jej každodennými problémami. Niektoré vyplývajú z povrchného čierno-bieleho myslenia, iné zo strachu odhodiť ochranný obal a odhaliť vnútro. Šitie sa miestami stáva terapiou a pomenúvajú sa popri ňom aj zamlčané a tabuizované témy, dôležité pri hľadaní vlastných koreňov.Peter Palik ako režisér a dramatizátor vytiahol z knihy Čepiec tie najinšpiratívnejšie motívy. Viaceré z nich sa týkajú regiónu, v ktorom Divadlo Jozefa Gregora Tajovského pôsobí, keďže dej sa odohráva v obci Šumiac pod Kráľovou hoľou a autorkine spomienky sa dotýkajú detstva v Banskej Bystrici."Kniha je skôr dokumentáciou alebo denníkovým zápiskom Katky, ktorá sa vybrala do obce Šumiac s cieľom naučiť sa šiť šumiacky čepiec. Zaujímavé na tom je, ako postupne odkrýva jednotlivé témy, či už vo vzťahu k folklóru, k ľudovej kultúre alebo k svojmu životu, hodnotí, skúma ho. Výraznou linkou je aj spolužitie ľudí v tomto regióne s rómskou komunitou a to ma zaujalo,” priblížil režisér Peter Palik.Divadlo Jozefa Gregora Tajovského bude s inscenáciou Čepiec hosťovať v Slovenskom národnom divadleBola to len otázka času, kedy vznikne inscenácia o nekonečnej stavbe slovenskej diaľnice D1, ktorá by mala spojiť Bratislavu s Košicami. Ťahá sa to desaťročia a koniec je stále v nedohľadne. Vlády sa striedajú, termíny sa posúvajú, rozpočty navyšujú, sľuby sa sľubujú. A občania čakajú.D1, to je súčasť tisícročného úsilia Slovákov, nesplnený sen, nekonečná a navždy neukojená túžba, romantická vízia, kultúrno-historická epopeja, národný mýtus, metafora národnej povahy. Babylonská veža, čas a priestor na sľuby politikov, návštevy zahraničných hviezd a domácich kapiel, pracovné príležitosti, hlbinné tunelovanie."Je to téma, ktorá je od základov spolitizovaná, a preto je aj tak smiešno-trápna. Tlačíme to pred sebou ako odsunutú úlohu, no v inscenácii nám ide ešte o čosi viac – vnímať to trochu metaforicky ako prízrak našej národnej ťapákovčiny,” hovorí o inscenácii režisér Lukáš Brutovský.Inscenáciu poňal ako stavebný proces, javisko sa tak počas predstavenia mení na stavenisko. Herci sú robotníkmi, tanečníkmi aj bábkohercami.A čo bude potom, keď sa jedného dňa podarí spojiť Bratislavu s Košicami?Slovenské komorné divadlo uvedie inscenáciu D1 (pracovný názov) v Slovenskom národnom divadleAkadémia divadelných tvorcov prvýkrát udelila divadelné ceny v roku 2019. Vznikla vtedy ako nová iniciatíva, ktorá spája osobnosti slovenskej divadelnej kultúry a prostredníctvom Ceny chce podnietiť diskusiu o divadle medzi divadelnou kritikou a tvorcami divadla.Tentoraz sa do Ceny Akadémie divadelných tvorcov prihlásilo 28 divadiel s 33 inscenáciami. Porota vybrala desiatku nominácií. V rámci prehliadky sa v piatok 8. 4. o 14.00 h bude v Modrom salóne SND konať aj okrúhly stôl na tému: Kto moderuje a nastavuje vývoj a smerovanie divadelného života na Slovensku? Význam celoslovenských projektov a ich organizačno-finančný backround.Na záver prehliadky v pondelok 2. mája o 18.00 h v Modrom salóne SND slávnostne vyhlásia aj víťaza Ceny Akadémie 2020/21. Cenu odovzdá posledný držiteľ Ceny – režisér inscenácie Ruské denníky - Roman Polák.