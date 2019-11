SND: Na stretnutí vedenia s odbormi a súbormi bola i Ľ. Laššáková

Na archívnej snímke ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 29. novembra (TASR) – Prevádzka, program, ale aj výzvy a potreby národnej divadelnej scény boli témou stretnutia vedenia Slovenského národného divadla (SND) so zástupcami odborov a umeleckých súborov. Na piatkovej porade, ktorú zvolal generálny riaditeľ SND Vladimír Antala, sa zúčastnila aj ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková (Smer-SD).Podľa tlačovej tajomníčky SND Izabely Pažítkovej by na piatkové stretnutie mali nadviazať ďalšie.tlmočila Pažítková.Stretnutie i jeho program avizovali ministerka a šéf divadla v polovici novembra, ministerku oň požiadali ešte 13. novembra členovia Činohry SND, žiadali ju pritom, aby sa diskusia venovala aj otázke spôsobu voľby generálneho riaditeľa národnej divadelnej inštitúcie. Časť členov činohry, podporovaná iniciatívou Stojíme pri kultúre, upozorňuje v tejto súvislosti na to, že šéf SND by mal vzísť z výberového konania. Vladimír Antala bol do funkcie menovaný samotnou ministerkou, ktorá využila svoju zákonnú právomoc. Antala bol pred menovaním dočasne poverený vedením SND po odvolaní Mariána Chudovského, za ktorého pôsobenia vykázalo SND výrazné finančné straty.