SND opäť odhalí svoje divadelné tajomstvá

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. septembra (TASR) – Slovenské národné divadlo, ktoré vstupuje do svojej 100. sezóny, opäť poodhaľuje divadelné tajomstvá. Pri príležitosti sobotného Dňa otvorených dverí v novej budove SND otvorilo dvere do všetkých priestorov, do ktorých sa verejnosť počas celého roka bežne nedostane. Návštevníci môžu zároveň nahliadnuť aj do umelecko-dekoračných dielní SND na Mliekarenskej ulici.uviedla pre TASR Henrieta Borowiecka, riaditeľka Centra marketingu SND.Deň otvorených dverí má byť hlavne rodinným eventom, kde si na svoje prídu návštevníci od tých najmenších až po najstarších.poznamenala. Detské pódium ponúka rôzne súťaže a divadelné a interaktívne predstavenia, ale napríklad aj tanečné workshopy či spoločné čítania.Nechýba ani skúšanie kostýmov a prehliadka kostýmov zo Zlatého fondu SND, maľovanie na tvár a kreatívne dielničky a v neposlednom rade exkurzie do zákulisia divadla a navštíviť napríklad šatne či priestory, kde skúšajú baletní umelci. Návštevníci sa môže stretnúť so svojimi obľúbenými hercami a umelcami, odfotiť sa s nimi, vypýtať si autogram, alebo sa s nimi porozprávať.Jednou z nich je aj herečka Zuzana Fialová, ktorá návštevníkov sobotným programom sprevádza.skonštatovala Fialová.Ako poznamenala, DOD je pre hercov vzrušujúcou chvíľou.zhodnotila Fialová.Deň otvorených dverí sa však netýka len novej budovy SND, ale aj umelecko-dekoračných dielní na Mliekarenskej ulici.doplnila Borowiecka. Záver podujatia bude patriť divadelnej Rozprávke o šťastnom konci v historickej budove SND na Hviezdoslavovom námestí.