SND premiéruje pôvodnú slovenskú hru Akcia B - rozprávanie o mlčaní

Slovenské národné divadlo (SND) uvedie 23. marca v Modrom salóne premiéru pôvodnej slovenskej hry Petra Pavlaca Akcia B - rozprávanie o mlčaní. Činoherná novinka v réžii Mariany Luteránovej vznikla na motívy publikácie vedkyne a diplomatky Marianny Oravcovej Akcia B vydavateľstva Ústavu pamäti národa. V príbehu jednej rodiny, ktorý je metaforou stoviek rodín nespravodlivo a násilne pripravených o bývanie, prácu aj osobnú minulosť, účinkujú Zuzana Kocúriková, Martin Huba, Daniel Žulčák a Michaela Trokanová, poslucháčka VŠMU.





Akcia B je názov konkrétnej dejinnej udalosti (1952 - 1953), v ktorej sa komunistická strana rozhodla zbaviť slovenských "triednych nepriateľov". Stovky rodín boli nespravodlivo a násilne pripravené o bývanie, prácu aj osobnú minulosť. Oravcová v publikácii skúmala, akým dramatickým a tvrdým spôsobom boli ľudské práva v minulosti porušované. "V mene tých najkrajších ideálov slobody, ľudskosti, spojenia všetkých proletárov na celej Zemi atď., ktorým komunisti možno aj verili. Za uskutočnenie týchto ideálov muselo životmi zaplatiť veľa ľudí," uviedla na štvrtkovej tlačovej konferencii Oravcová. "Boli tu nespočetné typy perzekúcií, odohrávali sa podľa sovietskych modelov vo všetkých krajinách, v ktorých sa politická komunistická ideológia presadila," poznamenala autorka."Kniha pani Oravcovej je vzácny komplexný materiál, ktorý by mal čítať každý. Dozvieme sa cez ňu všetko o udalostiach Akcie B, ale aj o jej prípravách, myšlienkovom pozadí celej abnormálnej neľudskej nehoráznosti, ktorá bola dokonca zavedená do zákonov," povedal Pavlac, ktorý knihu využil aj ako cenný dokumentačný materiál.

Hra je príbehom jednej obyčajnej rodiny, ktorej meno nepoznáme. "Príbeh je vymyslený, vyskladaný spojením množstva jednotlivých iných príbehov množstva ľudí. Vyrozprávaný je spätne, je snahou si to zrekonštruovať cez postavu, ktorú hrá pán Huba," naznačil autor. "Snažíme sa rozprávať o tých ľuďoch, že aj takáto vec sa tu udiala a treba sa s tým vyrovnať a uznať, že to bola obrovská krivda," povedala Luteránová. "Som veľmi rada, že o tom môžeme rozprávať v divadle a takouto formou aspoň do istej miery rehabilitovať tých ľudí, aby bolo povedané, že to bola obrovská krivda a zločin páchaný na veľkej časti obyvateľov," dodala režisérka. S pokorou prijala ponuku pracovať na inscenácii aj jej scénografka Eva Kudláčová-Rácová. "Snažila som sa scénu vytvoriť, aby pôsobila ako trauma, možno klietka, ktorá nás ovplyvňuje cez generácie," vysvetlila.