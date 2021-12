SND uvedie online obľúbeného Luskáčika

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.12.2021 (Webnoviny.sk) -Bez Luskáčika by snáď ani neboli Vianoce. Baletná rozprávka s hudbou P. I. Čajkovského patrí k Vianociam ako koledy či koláče. Magický príbeh plný postavičiek zo sveta snov a fantázie sa totiž odohráva na Štedrý deň."Luskáčik rok čo rok na mesiac a pol ovládne javiská všetkých významných baletných súborov sveta, od Ruska cez Európu, USA až po Austráliu. Tisíce divákov sledujú vianočnú rozprávku v najrôznejších choreografických a režijných spracovaniach. Predstavuje spojenie nádherne skomponovanej symfonickej hudby s fantastickým rozprávkovým príbehom, ktorý sa odohráva pod vianočným stromčekom, čo z neho robí ideálny divadelný produkt, ktorý sa viaže k sviatočnému obdobiu,” vraví dramaturg Baletu SND Kristián Kohút.V príbehu baletu dostane malá Mášenka na Vianoce luskáčik na orechy, ktorý vyzerá ako vojačik. Je to však zakliaty princ. V Mášenkinom sne sa Luskáčik spolu s ostatnými hračkami ocitne v boji proti myšiemu kráľovi, ktorého porazí a tým zlomí svoju kliatbu. Luskáčik a Mášenka sa do seba zaľúbia a spolu putujú rozprávkovou krajinou."​​V čase, keď Čajkovskij komponoval Luskáčika, bol jeho príbeh každému dobre známy. Aj preto sa skladateľ v balete nesústredil na vyrozprávanie celého príbehu, len si vyberal jednotlivé situácie, ktoré sa dali umelecky dobre hudobne vyjadriť. Vďaka tomu sú jednotlivé časti stručnejšie, mení sa ich nálada a partitúra hýri orchestrálnymi farbami. Znejú v ňom nástroje, ktoré bežne v orchestri nepočujeme - basklarinet, anglický roh či čelesta,” hovorí o Čajkovského hudbe dirigent Dušan Štefánek.V Slovenskom národnom divadle mal Luskáčik premiéru v roku 1928 v choreografii Achilla Viscusiho a odvtedy ho má baletný súbor vo svojom repertoári takmer nepretržite.V súčasnosti uvádza SND Luskáčika v réžii a choreografii Jozefa Dolinského st. a Rafaela Avnikjana, ktorí vychádzali zo slávnej choreografie Vasilija Vajnonena. Ich verziu uvidia aj diváci na portáli navstevnik.online. "Inscenácia Jozefa Dolinského st. a Rafaela Avnikjana v SND je spojením detskej hravosti, radosti a nespútanosti v prvom dejstve a technickej náročnosti v druhom dejstve – v dokonalom spojení hudby, ktorá pre svoju melodickosť a snovosť získala prívlastok "symfónia detstva", dodáva Eva Gajdošová, dramaturgička Baletu SND.V hlavných úlohách sa na zázname predstavia Romina Kołodziej a Andrej Kremz v sprievode sólistov a členov Baletu SND. V Luskáčikovi účinkuje aj približne 40 detí z Tanečného konzervatória Evy Jaczovej, pre ktoré je to často prvá príležitosť stáť na veľkom javisku, aj Bratislavský chlapčenský zbor pod vedením Magdalény Rovňákovej.Predstavenie, ktoré SND uvedie v online zázname, sprevádza orchester Opery SND pod taktovkou Petra Valentoviča.K Vianociam SND pripravilo aj darčekové predmety s motívom Luskáčika, ktoré sa dajú aj v čase zatvoreného divadla zakúpiť v pokladnici SND až do 23. decembra. Okrem darčekových poukážok si v pokladnici môžete zakúpiť krásne plátenné tašky, ceruzky, hrnčeky aj baliaci papier či elegantné rúška s logom SND.Informačný servis