SND vstupuje do 104. divadelnej sezóny operou Svätopluk

Slovenské národné divadlo (SND) začne 104. divadelnú sezónu uvedením historickej fresky Svätopluk 1. a 3. septembra. Operu Eugena Suchoňa uvedie k 30. výročiu vzniku Slovenskej republiky a Dňu ústavy. Informovala o tom tlačová tajomníčka SND Izabela Pažítková.





Pripomína, že opera Svätopluk má národný rozmer a autentický patriotizmus, je drámou panovníka na pozadí mocenských zápasov na Veľkej Morave. "Libreto, ktoré napísal skladateľ na námet drámy Ivana Stodolu spolu s dramaturgičkou Jelou Krčméry-Vrteľovou, je strhujúce," približuje SND dielo, zachytávajúce posledné dni kráľa Svätopluka, rozorvanej bytosti, kedysi mocného bojovníka a vladára, ktorý sa snažil zabezpečiť budúcnosť pre svoju ríšu.Podľa režiséra Romana Poláka "je to dráma shakespearovských rozmerov, príbeh o zhubnom mechanizme moci, a aj keď je to historický námet, je veľmi živý aj v súčasnom svete".Súčasnú inscenáciu opery Svätopluk hudobne naštudoval a diriguje Martin Leginus. Hudbu k tomuto dielu považuje za geniálnu. "Eugen Suchoň patrí medzi ikony, ktoré by sme si mali vážiť. Svätopluk je najkvalitnejšia operná architektúra z pera slovenského skladateľa a môže hrdo stáť medzi titulmi, ako je Salome Richarda Straussa alebo Jenůfa Leoša Janáčka," dodal k opera náročnej z interpretačnej stránky pre orchester aj pre sólistov. "Poslucháči a diváci určite ocenia aj efektné zbory, temperamentné pohanské tance či intímne emocionálne scény," poznamenáva SND.Svätopluka interpretuje Peter Mikuláš, ktorý sa prvýkrát dostal k stvárneniu tejto postavy ako tridsiatnik, aktuálne účinkuje v tretej inscenácii tejto opery (réžie Branislav Kriška, Juraj Jakubisko, Roman Polák). Na otázku, v čom Svätopluka s odstupom času chápe ináč, Mikuláš povedal, že s režisérom Polákom odhalil novú logiku konania Svätopluka, ktorú doposiaľ v tejto postave nehľadal. "Polákovi nešlo iba o známe a symbolické tri prúty, ale najmä o to, kam až sa môže dostať ľudská zloba," podčiarkol Mikuláš.V hlavných postavách sa popri Svätoplukovi v jeho podaní predstavia Daniel Čapkovič, Ondrej Šaling, Peter Račko, Pavol Remenár, Jolana Fogašová, Tomáš Juhás, Monika Fabianová, Michaela Kušteková, Michal Onufer, Róbert Remeselník, Filip Tůma a ďalší.Dej aktuálnej inscenácie Suchoňovej opery situovali tvorcovia do "bezčasia", s efektmi využívajúc videoprojekcie a moderný svetelný dizajn, s otvoreným ohňom na scéne. Jej autorkou je Barbora Šajgalíková. Vyše 150 kostýmov navrhol kostýmový dizajnér Pavol Dendis.Svätopluka uvedie SND v piatok 1. septembra a v nedeľu 3. septembra vždy o 18.00 h. Následne bude inscenácia na programe v apríli 2024.