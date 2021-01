Sneh a dážď na ceste? Za každého počasia viditeľný a v bezpečí s 3LUXOM

Ako postupovať, keď sa na ceste dostanete do problémov?



Vyberte 3LUX magnetický reflexný trojuholník z priehradky dverí vášho auta. (Vďaka optimálnym rozmerom 18,5 x 18,5 cm môžete mať 3LUX vždy poruke).



Predtým, ako nainštalujete trojuholník z povinnej výbavy tak, ako vám to ukladá zákon, umiestnite do niekoľkých sekúnd na kovovú plochu auta magnetický trojuholník 3LUX, budete viditeľní a v bezpečí.



3LUX nenahrádza trojuholník z povinnej výbavy! Je však vhodným doplnkom a každý bezpečnostný prvok sa počíta!







V akých situáciách je dobré mať 3LUX?



Výstražné svetlá vozidla nefungujú a vozidlo je čiastočne alebo úplne neosvetlené.



Ak je karoséria auta po nehode zdeformovaná a vy sa neviete dostať do kufra pre prenosný výstražný trojuholník z povinnej výbavy.



V noci alebo v nepriaznivom počasí, keď potrebujete byť videní ešte predtým, než stihnete umiestniť prenosný výstražný trojuholník.





14.1.2021 (Webnoviny.sk) - Zimné obdobie je plné nepredvídateľného počasia. Prekvapiť vás môže husté sneženie, dážď, hmla alebo poľadovica, ktoré vedia poriadne znepríjemniť chvíle vodičom za volantom. Dostali ste sa už na ceste do problémov? Viete, ako sa v takej situácii zachovať?Unikátny magnetický bezpečnostný trojuholník 3LUX www.3lux.sk , ktorý vyvinula spoločnosť Empresa Express, dokáže zviditeľniť vaše auto za niekoľko sekúnd až na vzdialenosť 200 metrov. Je vašou prvou pomocou, ak sa v premávke dostanete do úzkych. Chráňte svoju rodinu, blízkych, seba a investujte len 9,90 eur do vášho bezpečia . Tento jedinečný autodoplnok môžete kúpiť pre svojich obchodných partnerov alebo klientov s potlačou vlastného loga. www.3lux.sk Sledujte nás na https://www.facebook.com/3lux.sk https://www.instagram.com/3lux.sk/ . Za každého počasia viditeľný a v bezpečí!Hlavnou činnosťou spoločnosti Empresa Express, ktorá je na trhu od roku 2016, je výroba a predaj reflexného trojuholníka 3LUX. Ďalej zabezpečenie komplexných špedičných služieb v rámci EÚ, ako aj mimo nej. Vďaka skúsenému tímu je firma schopná svojim zákazníkom ponúknuť kvalitný servis s individuálnym prístupom.Informačný servis