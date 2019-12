Snehové podmienky na lyžovanie sa zlepšili, najmä na severe Slovenska

Ilustračná snímka. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Nízke Tatry



Jasná sever 20-80 cm dobré



Jasná juh 20-40 cm dobré



Donovaly – Záhradište 15-25 cm dobré



Opalisko-Závažná Poruba 40-60 cm dobré



Tále 30-50 cm veľmi dobré



Pavčina Lehota 15 cm dobré

Vysoké a Západné Tatry



Štrbské Pleso 30-35 cm dobré



Tatranská Lomnica 50 cm veľmi dobré



Roháče – Spálená 30–40 cm dobré



Kubašok-Spišské Bystré 20-30 cm dobré



Zuberec-Janovky 20-40 cm obmedzené



Belianske Tatry



Bachledka Ski and Sun 15-20 cm dobré



Monkova dol.-Ždiar 35-40 cm veľmi dobré



Strednica - Ždiar 50 cm veľmi dobré



Strachan - Ždiar 40-50 cm veľmi dobré

Veľká a Malá Fatra



Jasenská dolina 20-40 cm dobré



Vrátna - Paseky 15-40 cm dobré

Stredné Slovensko



Krahule 25 cm dobré



Zerrenpach Látky 10-20 cm dobré



Orava a Kysuce



Oravská Lesná 20-40 cm dobré



Ski Zábava-Hruštín 10-20 cm obmedzené



Krušetnica 20-30 cm dobré



Vitanová 30-40 cm dobré



Kubínska hoľa 10-30 cm dobré

Východné Slovensko



Litmanová 40 cm dobré



Levočská dolina 15-30 cm veľmi dobré



Plejsy 30-40 cm dobré



Vernár-Studničky 30 cm veľmi dobré

Alpské strediská

Dolné a Horné Rakúsko



Annaberg 20-40 cm dobré



Göstling – Hochkar 40-60 cm veľmi dobré



Hinterstoder 0-100 cm veľmi dobré



Stuhleck 20-75 cm dobré



Ľadovce



Stubai 70-310 cm dobré



Pitztal 145-285 cm dobré



Sölden 15-310 cm dobré



Hintertux 35-205 cm dobré



Zugspitze 130-150 cm dobré



Zell am See – Kaprun 20–200 cm dobré



Tirolsko/Salzburgsko



Serfaus – Fiss – Ladis 40-130 cm dobré



St. Anton am Arlberg 60-145 cm dobré



Ischgl 50–110 cm veľmi dobré



Kitzbühel – Kirchberg 35–60 cm dobré



Zillertal 30–145 cm dobré



Obertauern 50–80 cm veľmi dobré



Švajčiarsko



Davos Klosters 40-105 cm dobré



Zermatt - Matterhorn 60-160 cm dobré



Saas-Fee 60–275 cm dobré

Taliansko



Alta Badia 35-130 cm dobré



Marmolada – Arabba 95-295 cm dobré



Madonna di Campiglio 60–190 cm veľmi dobré



Cortina d'Ampezzo 30-130 cm dobré



Livigno 95-190 cm dobré

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. decembra (TASR) - Počet otvorených stredísk stúpol na 30, čo je na toto obdobie stále málo - napríklad minulý a predminulý rok bolo otvorených 60 až 70 zimných areálov.Podmienky sa však oproti minulému týždňu zlepšili - hlavne na severe Slovenska, kde miestami pripadlo 10 až 20 cm nového snehu. Vzhľadom na nízke teploty mohli prevádzkovatelia túto noc spustiť zasnežovaciu techniku. Včera (štvrtok, 26. 12.) spúšťali sezónu vo Vitanovej, v Pavčinej Lehote, na Králikoch a vo Vernári, v stredu (25. 12.) v Levočskej doline, dnes pozýva na prvý deň lyžovačky Kubínska hoľa, prevádzka je od dnes obnovená na Krahuliach, vrátane večerného lyžovania. Do konca týždňa predpokladáme otvorenie ešte v ďalších strediskách.Podmienky na upravených svahoch sú prevažne dobré, s výškou snehu 20 až 40 cm, niekde o niečo viac. Napríklad pol metra snehu hlási Strednica - Ždiar, kde včera (26. 12.) spúšťali ďalšiu zjazdovku aj sedačkovú lanovku, 40 až 60 cm snehu je v Opalisku - Závažnej Porube, kde taktiež premáva sedačka a k dispozícii sú dva svahy.Aj v ďalších zimných areáloch je potrebné počítať s čiastočnou prevádzkou, ktorá sa pohybuje zväčša od 20 do 50 percent - najviac tratí je upravených v Jasnej - 15 km.Na alpských zjazdovkách sú dobré až veľmi dobré lyžiarske podmienky, zlepšené novým prachovým snehom, ktorý pripadol od začiatku týždňa. Snehové zrážky sa očakávajú aj dnes, budúci týždeň by malo byť slnečnejšie počasie.Vo väčšine lyžiarskych oblastí nie je k dispozícii ešte plný stav zjazdoviek, no prevádzka je dostatočná - pohybuje sa od 60 do 80 percent.Napríklad 90 km zjazdoviek je pripravených v Söldene aj v stredisku Obertauern, 100 km v lokalite Kitzbühel – Kirchberg, 120 km v Zillertal Arene. V menších areáloch Horného a Dolného Rakúska je v Hinterstoderi upravených 22 km svahov, v strediskách Hochficht, Göstling-Hochkar a Annaberg – 4 až 6 km.