Snehule - perfektné topánky na sezónu jeseň/zima

Či už pravidelne chodíte do Álp alebo len pár týždňov v roku prechádzate cez dážď alebo sneh, každý potrebuje dobré topánky, aby sa v zime zahrial.

Dámske snehule sú nadčasovým a očarujúcim kúskom výbavy. Od klasických až po ľahké a moderné vzory, ich cieľom je udržať vaše nohy chránené a v teple pred mokrým snehom a mrazivými teplotami. Či už žijete v chladnom a zasneženom podnebí, v zime radi vyrážate na cestu, alebo chcete mať nohy v teple počas lyžovačky v Tatrách či Alpách, pravdepodobne budete potrebovať zimnú obuv. Na čo je dôležité sa pri nákupe

Vodotesnosť

Zlatým štandardom pre nepremokavé topánky a oblečenie je Gore-Tex, jemne tkaná nepremokavá membrána, ktorá uzamyká vlhkosť a zároveň zostáva priedušná. Ale väčšina zimných topánok je jednoducho ošetrená odolnou vodoodpudivou (DWR) povrchovou úpravou, ktorá môže byť úplne vhodná pre miernejšie podnebie.

Pre dodatočnú ochranu proti kalužiam navrhujeme hľadať topánky vyrobené z kože (materiál, ktorý je „priedušný prírodný ochranný prostriedok proti vode“) s minimálnymi švami a prešívaním. Čím viac stehov je na vonkajšej strane topánky, tým je menej vode odolná. Podošva z vulkanizovanej gumy dodá dodatočný efekt podobný dažďu.

Izolácia

Ak máte viacero topánok a budete používať iba jednu topánku, keď sú teploty pod bodom mrazu, hľadajte dobrú izoláciu. Mali by ste to cítiť prstami na vnútornej strane topánky. Ak je to ten istý materiál vnútri aj vonku, viete, že tam nie je žiadna izolácia. Poukazuje na to, že ak trávite menej času v extrémnych podmienkach, existuje jednoduchý trik na zahriatie zimných topánok – a zabránenie vzniku pľuzgierov. Vybudujte si izoláciu sami vo forme vlnených ponožiek odvádzajúcich vlhkosť. Môžete si vybrať, kedy izoláciu chcete použiť, a prispôsobiť podľa podmienok.

Trakcia

Ak sa stretnete s ľadom a snehom, trakcia je ešte dôležitejšia ako vodotesnosť. Dôvod, prečo sa šmýkate, je ten, že horná vrstva ľadu sa topí a medzi topánkou a ľadom máte vrstvu vody. Na zvýšenie flexibility a kontroly v takýchto podmienkach odporúča šnurovacie čižmy, ktoré budú mať užší, prispôsobenejší strih. Priľnavosť je tiež kľúčová. Pri chôdzi po ľade nemôžete dostať topánku, ktorá nemá na spodnej časti žiadne cvočky alebo výstupky. Budete sa všade šmýkať.

Už ste si niekedy vyzuli tesné lyžiarske topánky a obuli si pohodlné UGG? Je to nebo. Aj keď im chýbajú vodotesné schopnosti tvrdších zimných topánok na tomto zozname, vždy sme v našich skriniach mali dostatok miesta na teplý, praktický pár štandardných topánok UGG. Sú nevyhnutné na to, aby ste sa v chladných dňoch zútulnili v interiéri, a dokonca ich môžete nosiť aj vonku, v správnych podmienkach. Sú to naše obľúbené topánky, keď je menej ako 10 stupňov, ale nie je voda ani sneh.

Dámske snehule sú teplejšou a pohodlnejšou verziou týchto topánok, pokiaľ sa jedná o mrazivejšie počasie. Udržia vaše nohy v teple aj v tých najmrazivejších podmiekach a sú tak pohodlné, že si ich nebudete chcieť vyzuť ani vo vnútri