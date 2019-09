Snem Most-Híd má hovoriť o personálnych zmenách a výsledkoch strany

Na archívnej snímke Tibor Bastrnák (MOST-HÍD) Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 14. septembra (TASR) - Členovia vládnej strany Most-Híd sa v sobotu stretnú na sneme v Bratislave. Hovoriť majú o výsledkoch vo vláde a o programových prioritách do volieb. Pripomenú si tiež desať rokov strany. Pre TASR to povedala hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár. Na sneme by sa mali zúčastniť všetky osobnosti z predsedníctva a predstavitelia strany. Most-Híd čakajú aj personálne zmeny, funkcie podpredsedu strany sa má vzdať minister životného prostredia László Sólymos.priblížil pre TASR predseda poslaneckého klubu Mosta-Híd Tibor Bastrnák. Dodal, že v strane už dlhšie uvažujú aj o možnostiach, ako motivovať jej mladých členov. Na sneme by teda mohli hovoriť aj o tom, či a ktoré miesta v predsedníctve strany im ponúknu. Funkcie podpredsedu strany sa vzdá Sólymos, Most-Híd zatiaľ neinformoval o jeho náhradníkovi.Na sneme sa možno nezúčastní minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd), a to pre zdravotné dôvody. Bastrnák poprel, že by boli vo vedení strany nejaké nezhody, nepočul o žiadnom spore alebo napätí. Personálne zmeny podľa neho súvisia s diskusiou o prenechaní miest v predsedníctve mladším členom strany.