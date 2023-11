Snem Smeru by mal byť oslavou volebného víťazstva, Fico sa zastáva Šutaja Eštoka a vyjadril sa aj k najbližším voľbám (video+foto)

Snem by mal byť oslavou víťazstva

17.11.2023 (SITA.sk) - "Chcel by som povedať veľmi jasne na úvod, že toto je stranícky snem, toto nie je zasadnutie vlády, tak už prestaňte byť takí vážny. Veď sme vyhrali voľby, preboha. Poďme trošku oslavovať to naše víťazstvo." obrátil sa predseda strany Robert Fico na prítomných v úvode svojho príhovoru na slávnostnom sneme politického subjektu.Poznamenal, že rozumie, že cítia ťarchu zodpovednosti, lebo nevstupujú do jednoduchej doby, no myslí si, že snem by mal byť i oslavou víťazstva. Zdôraznil, že strana za 24 rokov svojej existencie vyhrala pätoro parlamentných volieb, a zostavila tri vlády, z ktorých ani jedna neskončila predčasne, pričom momentálne čakajú na vyslovenie dôvery Národnou radou SR pre štvrtú vládu, ktorú zostavovali.Zdôraznil, že atmosféru snemu nemôže prekaziť ani to, že o ich programovom vyhlásení sa zatiaľ nehlasovalo. Fico tiež pripomenul, že po voľbách v roku 2020 bol Smer oponentmi odpisovaný, a to i z dôvodu, že sociálna demokracia sa rozdelila na dve časti.Tie sa podľa neho ale opäť prirodzene stretli (súčasťou vládnej koalície je spolu so Smerom i strana Hlas-SD , ktorá pôvodne vzišla zo Smeru - pozn. SITA). Poznamenal aj, že ich teší účasť Slovenskej národnej strany do parlamentu. Voliči podľa neho vo voľbách preukázali vyspelosť.Smer nemá v úmysle podporovať posilnenie právomocí WHO pri riadení boja proti pandémiám. Vyzval tiež na zotrvanie na suverénnych postojoch, a to i v oblasti zahraničnej politiky. Dodal, že tak mienia konať i napriek rozličným trestom. V tomto kontexte spomenul napríklad pozastavenie člena v Strane európskych socialistov , čo považuje za trest za suverénne názory Smeru.Fico tiež zdôraznil, že plne stojí za personálnymi rozhodnutiami ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), a to i napriek tomu, že daný minister nie je nominantom jeho strany. Dodal, že za nimi stojí, i keď sú „za zvláštnych okolností torpédované súdmi“. Fico v mene strany Smer a za Úrad vlády SR , uviedol, že si tam nastavia nové podmienky spolužitia médií s vládou.„Ak si myslia, že budú otvorene klamať, vyzývať na nepriateľstvo proti politickým stranám novej vládnej koalície a zatajovať informácie o práci novej vlády, a že my sa na nich budeme len tak mlčky pozerať, sú na veľkom omyle," deklaroval.Politickým cieľom strany Smer by podľa Fica malo byť zavŕšené v roku 2027, a to ďalším volebným víťazstvom. „Žiadny iný nižší politický cieľ si ako strana postaviť nemôžeme," zdôraznil predseda Smeru. Takisto načrtol dve línie pôsobenia strany na posledné mesiace roka 2023 i na ďalší rok až do konania ďalšieho straníckeho snemu.Jedna sa týkala ich pôsobenia vo vláde a druhá života strany. Vo vládnej línii uviedol, že ako najsilnejšia koaličná strana musia presadzovať politickú stabilitu vlády a elimináciu vnútrokoaličných politických konfliktov. Rovnako považuje za potrebné prijímať rýchle politické rozhodnutia, ktoré povedú k stabilizácii rozvrátených verejných financií.V rámci straníckej línie vníma predseda Smeru niekoľko výziev. Zdôraznil, že nesmú opustiť líniu slovenskej sociálnej demokracie. Dodal, že musia vyriešiť vzťahy so Stranou európskych socialistov. Naznačil tiež oficiálnu zmenu názvu na Smer – slovenská sociálna demokracia.Fico tiež počíta s generačnou výmenou v rámci strany, ktorá sa podľa neho ukázala už v týchto voľbách. Smer sa podľa neho musí pripraviť i na blížiace s prezidentské voľby a voľby do Európskeho parlamentu . Fico na sneme prezradil, že záujem o ne prejavil podpredseda Smeru „Ľuboš, Európsky parlament sa na teba určite teší, keď tam pôjdeš," prihovoril sa mu Fico. Dodal ale, že ako líderku kandidátky do eurovolieb plánuje navrhnúť europoslankňu Moniku Beňovú , ktorá podľa neho odviedla kus práce. K prezidentským voľbám sa nechcel úplne vyjadrovať, povedal, že medzi koaličnými partnermi jestvuje viacero úvah.