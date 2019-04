Snemovňa lordov schválila návrh zákona brániaceho brexitu bez dohody

Na archívnej snímke britská Snemovňa lordov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 9. apríla (TASR) - Členovia hornej snemovne britského parlamentu - Snemovne lordov - schválili v pondelok večer návrh zákona, ktorý požaduje, aby premiérka Theresa Mayová prebrala s poslancami dĺžku akéhokoľvek nového odkladu brexitu. Návrh má zároveň zabrániť tomu, aby Británia vystúpila v piatok 12. apríla z Európskej únie bez dohody. Informoval o tom britský denník Financial Times.Návrh zákona prešiel v treťom čítaní v pomere hlasov 280:46. Snemovňa lordov ho prijala s drobnými pozmeňovacími návrhmi a vrátila ho do Dolnej snemovne britského parlamentu, kde bol minulý týždeň prijatý s tesným pomerom 313 ku 312 hlasom.Príslušný návrh s cieľom zabrániť neriadenému odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ predložila skupina poslancov Dolnej snemovne z rôznych politických strán po tom, ako nebola schválená dohoda o podmienkach brexitu.Británia by mala EÚ opustiť v piatok 12. apríla, ak Mayová nezíska ďalší odklad termínu brexitu od Únie, ktorá už súhlasila s jeho odložením z pôvodného termínu 29. marca. Mayová momentálne žiada o odklad na 30. júna - v nádeji, že dosiahne s opozičnou Labouristickou stranou kompromis a presadí v parlamente dohodu v najbližších týždňoch.Ešte pred summitom v Bruseli, ktorý je naplánovaný na 10. apríla, by sa Mayová mala v utorok stretnúť v Paríži s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. V Berlíne by mala taktiež v utorok absolvovať stretnutie s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou.