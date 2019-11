Snemovňa reprezentantov odobrila zákony o ľudských právach v Hongkongu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 21. novembra (TASR) - Snemovňa reprezentantov Spojených štátov v stredu schválila dva návrhy zákonov, ktoré vyjadrujú podporu demonštrantom v Hongkongu a varujú Čínu v súvislosti s dodržiavaním ľudských práv, informovala agentúra Reuters. Návrhy ešte musí podpísať prezident Donald Trump.Snemovňa Zákon o ľudských právach a demokracii v Hongkongu schválila pomerom hlasov 417 k 1. Návrh, ktorý už v utorok získal podporu amerického Senátu, vyvolal kritiku zo strany Číny a Peking pohrozil protiopatreniami.Zákon požaduje sankcie voči čínskym predstaviteľom, ktorí sa dopustia porušovania slobôd a ľudských práv v Hongkongu. V prípade nadobudnutia platnosti by americké ministerstvo zahraničných vecí muselo podávať Kongresu každoročne správu o tom, či má Hongkong v rámci Číny dostatočnú autonómiu na to, aby mu USA mohli naďalej poskytovať osobitné obchodné výhody.Snemovňa reprezentantov pomerom hlasov 417 k 0 schválila aj ďalší návrh zákona, ktorý zahŕňa zákaz vývozu slzotvorného plynu, gumových projektilov, vodných diel a pút pre hongkonskú políciu. Senát tento návrh takisto odsúhlasil v utorok.Biely dom sa podľa Reuters zatiaľ nevyjadril k tomu, či prezident Trump legislatívu podpíše alebo uplatní právo veta. Na prelomenie prípadného prezidentovho veta by Senát aj Snemovňa reprezentantov potrebovali aspoň dvojtretinovú väčšinu hlasov.Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Keng Šuang v stredu uviedol, že Senátom prijatý Zákon o ľudských právach a demokracii v Hongkongu je" zasahovaním do vnútorných záležitostí Číny.