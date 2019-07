Snemovňa reprezentantov zablokovala predaj zbraní Saudskej Arábii

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 18. júla (TASR) - Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu hlasovala v stredu za zastavenie predaja zbraní Saudskej Arábii, informovala agentúra DPA. Americký prezident Donald Trump proti rozhodnutiu pravdepodobne uplatní právo veta.Snemovňa zahlasovala za tri opatrenia, ktoré Senát schválil minulý mesiac. Ak ich však Trump bude vetovať, ako sa očakáva, v Kongrese bude chýbať dostatočný počet hlasov na to, aby prezidentovo veto prelomil.Hlasovanie o predaji zbraní nasledovalo po predchádzajúcich vyjadreniach nesúhlasu Kongresu s postupom Bieleho domu voči Saudskej Arábii. Snemovňa reprezentantov vo februári schválila rezolúciu, na základe ktorej by mala vláda prezidenta Trumpa ukončiť podporu medzinárodnej koalície pod vedením Saudskej Arábie, ktorá vo vojne v Jemene bojuje za to, aby sa legitímna jemenská vláda opäť dostala k moci. Trump rezolúciu vetoval.Zákonodarcovia sú podľa DPA nahnevaní aj v súvislosti s vraždou novinára Džamála Chášukdžího na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule v októbri 2018. Trump stojí po boku Saudskej Arábie počas celej jemenskej vojny a podporoval toto kráľovstvo aj po Chášukdžího vražde.Saudská Arábia je kľúčovým regionálnym rivalom Iránu a Trump pokračuje vo vyvíjaní tlaku na Teherán, pripomína DPA.