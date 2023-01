Sneženie pod Tatrami komplikuje situáciu na cestách, autobus dostal šmyk a prevrátil sa na bok

Zlá situácia na ceste

Vozovka pokrytá snehom

17.1.2023 (Webnoviny.sk) - Pod Tatrami od skorého rána sneží, čo značne komplikuje situáciu vodičom. V Poprade a okolí sa vyskytuje poľadovica. Množstvo snehu sťažuje situáciu na cestách v okolí Kežmarku, Spišského Bystrého a Spišskej Magury.Upozornila na to polícia na sociálnej sieti. Asi dva kilometre za Popradom od Spišského Bystrého napríklad autobus dostal šmyk a prevrátil sa na bok. V autobuse boli v tom čase štyria cestujúci, ktorí utrpeli ľahké zranenia. Na mieste je policajná hliadka, ktorá usmerňuje dopravu.Ďalší policajti sa nachádzajú aj neďaleko, v obci Kravany smerom do Spišského Bystrého. Vodič osobného auta tam dostal šmyk na neupravenej ceste. V dôsledku toho za zrazil s autobusom prímestskej dopravy. Obe vozidlá skončili v priekope. Udalosť sa obišla bez zranení.Polícia súvislosti s počasím apeluje na vodičov, aby zvážili nevyhnutnosť cestovania v tejto oblasti. Pokiaľ však cestu nemôžu z akéhokoľvek dôvodu odložiť na neskôr, radí im zvýšiť opatrnosť a obozretnosť na ceste.„Pri samotnej jazde berte do úvahy, že vozovka pokrytá snehom a v najhoršom prípade ľadom, má podstatne dlhšiu brzdnú dráhu. Nechajte si preto skutočne bezpečný odstup od auta pred vami. So snehom sa spája aj nebezpečenstvo vzniku koľají. Ak sa v nich ocitnete, pamätajte, že pri ich prechádzaní môžete ľahko dostať šmyk, a preto sa radšej držte v ich stope,“ pripomenuli policajti.Zároveň dodali, že klzká vozovka môže zaskočiť aj v prípade prudkého brzdenia, keď zablokuje kolesá a auto môže dostať šmyk.„Hoci je dnes väčšina vozidiel vybavená ABS a k zablokovaniu kolies nedôjde, je bezpečnejšie jazdiť plynule a využívať brzdenie motorom, hlavne pri jazde z kopca. Riziko šmyku číha aj v zákrutách. Recept, ako sa mu vyhnúť, znie: pred zákrutou spomaliť, zaradiť nižšiu rýchlosť a opatrne zabočiť,“ napísali policajti.Veľkou výzvou môže byť aj jazda do kopca. Polícia radí vychádzať pomaly a plynule.„Keď sa to predsa len nepodarí a vy zostanete stáť, rozbehnúť sa smerom hore bude zrejme problém. Pomôžu vám s tým snehové reťaze alebo možnosť zísť späť na rovinu a skúsiť to znova,“ dodala.