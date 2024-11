Sneženie skomplikovalo aj dopravu, horský priechod Donovaly museli pre nákladiaky uzavrieť

Diaľnica D1 a rýchlostná cesta R2

Diaľnica D1 v úseku Liptovský Ján - Levoča je pokrytá vrstvou čerstvého alebo kašovitého snehu s hrúbkou 1 až 2 centimetre.

Na rýchlostných cestách v Banskobystrickom kraji sa nachádza čerstvý alebo kašovitý sneh hrúbky 1 až 3 centimetre, na R2 v okrese Rimavská Sobota 4 až 5 centimetrov.

Nehoda na ceste I/9

Pre silné sneženie je znížená dohľadnosť na 100 metrov v lokalitách nachádzajúcich sa v okresoch Púchov, Banská Bystrica, Zvolen, Revúca, Levoča a Poprad.

Cesty pod Tatrami a na východe

22.11.2024 (SITA.sk) - Pre nákladné vozidlá nad 10 metrov je aktuálne uzavretý horský priechod Donovaly , ostatné horské priechody sú zjazdné.Ako agentúru SITA informoval pracovník dispečingu Banskobystrickej regionálnej správy ciest (BBRSC), na Donovaloch sa nachádza na ceste utlačený sneh a stále mierne sneží. V teréne sú tri sypače, ktoré sprejazdňujú celý úsek.V priebehu dopoludnia by mohol byť aj v závislosti od počasia tento horský priechod sprejazdnený.Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne mokrý.Ako ďalej informuje Slovenská správa ciest na svojej webovej stránke, cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je na väčšine územia pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu v hrúbke od jedného centimetra do 10 centimetrov. V okrese Žiar nad Hronom a Poprad až do 15 centimetrov snehu.Pre nehodu nákladného vozidla je uzavretá cesta I/9 medzi Žiarom na Hronom a Handlovou a pre vozidlá nad 10 ton je uzatvorená cesta II/531 medzi Muráňom a Červenou Skalou.Na cestách II. a III. triedy v okresoch Žiar nad Hronom a Poprad je vysoká vrstva snehu a v lokalite Liptovské Matiášovce fúka nárazový vietor. Pre dopravu nad 12 metrov celkovej dĺžky je uzavretý HP Fačkov (I/64).Po celú zimnú sezónu je tiež pre vozidlá nad 10 metrov dĺžky uzatvorený HP Šútovce (III/1774) a cesta I/64 v úseku Nitrianske Pravno (II/519) - Fačkovské sedlo. Cesty II/549 Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie a III/3227 Hrabušická píla - Kopanec - Stratená nie sú v zimnom období udržiavané a sú uzavreté pre všetku dopravu.Po prvej väčšej tohtoročnej nádielke snehu sú cesty pod Tatrami zjazdné. Potvrdil to pre agentúru SITA riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marcel Polomský Upozornil však, že to platí iba pre šoférov s autami so zimnými pneumatikami a s nižšou rýchlosťou. „Nezjazdné sú pre rýchlych a tých, ktorí ešte nemajú zimnú výbavu, určite to teraz nie je na cestách na letné pneumatiky,“ poznamenal.Jednotlivé úseky pod Tatrami cestári postupne upravujú. „Tým, že sneží naozaj všade, trvá to dlhšie, kým, to vyčistíme,“ skonštatoval Polomský.Aj v Košickom kraji zaúradovala Perinbaba, ale podľa polície sú cesty i horské priechody zjazdné. Ako uviedlo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, všetky cesty v kraji sú mokré, prípadne pokryté čerstvou vrstvou snehu. Sú ale zjazdné, rovnako ako horské priechody, ktoré sú priebežne posypávané a monitorované.Polícia vodičom odporúča, aby z domu vyrážali s dostatočným časovým predstihom, a aby sa zbytočne neponáhľali. „Pokiaľ máte ešte na aute obuté letné pneumatiky, radšej ostaňte doma," odporúčajú policajti.Pripomenuli tiež, že na mokrej alebo zasneženej vozovke sa brzdná dráha auta môže predĺžiť. Zároveň odporučili riadne si poometať z auta sneh, jednak pre lepší rozhľad, ale aj pre bezpečnosť iných.