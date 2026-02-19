|
Štvrtok 19.2.2026
Meniny má Vlasta
19. februára 2026
SNG zaznamenala opakované hackerské útoky, ohradila sa aj voči nepravdivým tvrdeniam poslankyne Kleinert
Tagy: Kybernetický útok
Slovenská národná galéria (SNG) v ostatných dňoch zaznamenala opakované hackerské útoky na ich server. Hosting serveru sa nachádza v ...
19.2.2026 (SITA.sk) - Slovenská národná galéria (SNG) v ostatných dňoch zaznamenala opakované hackerské útoky na ich server. Hosting serveru sa nachádza v spoločnosti Websupport. Ako ozrejmili z marketingového a PR oddelenia SNG, nešlo o útok na samotné webové sídlo galérie www.sng.sk.
Napadnutá bola platforma webumenia.sk, ktorá predstavuje online katalóg výtvarných diel určený pre širokú verejnosť. Z galérie zdôraznili, že bezprostredne po zistení podozrivých aktivít boli prijaté bezpečnostné opatrenia s cieľom minimalizovať riziká a ochrániť dáta aj infraštruktúru.
"Služba webumenia.sk je opäť štandardne sprístupnená verejnosti. Pokiaľ ide o Centrálnu evidenciu diel výtvarného umenia (CEDVU), tejto databázy sa hackerské útoky nijakým spôsobom nedotkli. Ide o oddelený informačný systém, ktorý nie je napojený na webumenia.sk," uvádza SNG.
Z galérie tiež informovali, že v súčasnosti pracujú na zisťovaní príčin hackerských útokov. Odstraňujú tiež ich dôsledky, spolu s odborníkmi IT oddelenia SNG na tom pracujú aj bezpečnostní technici CSITR (odbor MIRRI určený na riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov).
"V súčasnosti SNG prijíma systémové opatrenia, ktoré posilnia ochranu všetkých digitálnych nástrojov galérie. Galéria postupuje v súlade s odporúčaniami odborníkov a platnými bezpečnostnými štandardmi," zdôraznili z marketingového a PR oddelenia galérie.
SNG tiež reagovala na tvrdenia poslankyne Dany Kleinert (Progresívne Slovensko), ktorá tvrdila, že je ohrozené kultúrne dedičstvo Slovenska. Podľa SNG sa tieto tvrdenia nezakladajú na pravde a považujú ich za politizáciu situácie s cieľom naďalej poškodzovať meno galérie.
"Slovenská národná galéria považuje za potrebné dôrazne sa ohradiť voči verejným vyjadreniam poslankyne NR SR, ktoré vytvárajú dojem systémového zlyhania alebo ohrozenia národného kultúrneho dedičstva. Takéto tvrdenia sú silne zavádzajúce a zbytočne zvyšujú napätie vo verejnom priestore. Kybernetický incident si vyžaduje odborné riešenie, nie jeho politickú interpretáciu," uvádza SNG.
Galéria tiež odmieta tvrdenia, že by situáciu v oblasti kybernetickej bezpečnosti podceňovala či dokonca zámerne ohrozovala kultúrne dedičstvo Slovenska. "Zneužitie hackerského útoku pre účely istého politického subjektu považujeme za mimoriadne nešťastné. Nevidíme v tom úprimný záujem o galériu, ale snahu o získavanie politických bodov," dodáva.
Poslankyňa Kleinert sa vyjadrila, že SNG čelí vážnemu pochybeniu pri ochrane kultúrneho dedičstva. "Vyzerá, že buď v SNG netušia, čo robia, alebo to robia zámerne. Interný systém SNG na adrese wiki.sng.sk je dnes verejne prístupný a s ním aj citlivé informácie o infraštruktúre galérie," upozornili progresívci.
Poukázali, že zverejnené materiály obsahujú mapy systémov, architektúru siete, technické schémy a screenshoty viacerých domén a digitálnych nástrojov SNG. Podľa ich vyjarenia sa to týkalo aj kľúčových platforiem ako je atlas.sng.sk, webumenia.sk či lab.sng.sk, potenciálne ohrozenie videli aj v prípade Centrálnej evidencie diel výtvarného umenia (CEDVU), čo je databáza pre evidenciu umeleckých diel vo verejných zbierkach na Slovensku.
"V prípade kompromitácie CEDVU by mohlo dôjsť k strate alebo narušeniu údajov o umiestnení a správe diel zo zbierok naprieč celým Slovenskom. V umeleckom prostredí by sme to mohli prirovnať k nefunkčnosti katastra,” vystríhala Kleinert, odvolávajúc sa aj na informácie zo združenia SNG Slobodná.
PS konštatovalo, že nie je známe, či došlo k napadnutiu CEDVU, považovali to ale za pravdepodobné. Platformy ako webumenia.sk či atlas.sng v noci z pondelka na utorok čelili hackerským útokom, návštevníkov presmerovali napríklad do online kasína. "Tieto stránky boli medzičasom opäť sprístupnené, no stále verejne dostupný interný systém na nich hackerov doslova pozýva,” vraví Kleinert.
Situáciu označila za dôsledok systematického ničenia SNG zo strany Ministerstva kultúry SR. Na ministerku Martinu Šimkovičovú (nom. SNS) apelovala, aby v SNG nariadila bezpečnostný audit a prijala systémové opatrenia. Od ministerky poslankyňa očakáva verejné a okamžité vysvetlenie situácie.
Zdroj: SITA.sk - SNG zaznamenala opakované hackerské útoky, ohradila sa aj voči nepravdivým tvrdeniam poslankyne Kleinert © SITA Všetky práva vyhradené.
