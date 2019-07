Snímka Nech je svetlo M. Škopa získala na MFF Karlove Vary 2 ocenenia

Na snímke slovenský herec Milan Ondrík (druhý sprava), ktorý získal Cenu za najlepší mužský herecký výkon, a to za rolu vo filme Nech je svetlo pózuje s režisérom Markom Škopom (druhý vľavo) a ostatnými tvorcami filmu na 54. medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch 6. júla 2019. Foto: TASR Ján Proner Foto: TASR Ján Proner

Bratislava 7. júla (TASR) - Film slovenského režiséra a scenáristu Marka Škopa Nech je svetlo získal na Medzinárodnom filmovom festivale (MFF) v Karlových Varoch napokon dve ocenenia. "" informovala o tom TASR Martina Pašteková z Asociácie slovenských filmových klubov.Film rozpráva príbeh otca, ktorý pracuje v zahraničí a pri návrate domov na Vianoce zistí, že jeho syn je ako člen polovojenskej mládežníckej skupiny zapletený do udalosti, ktorá otriasla miestnou komunitou.pripomenula Pašteková.Hlavnú cenu na 54. ročníku Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch získala bulharsko-grécka snímka Otec od režisérskej dvojice Kristiny Grozevovej a Petara Valčanova. Cenu za najlepší ženský herecký výkon získala Nemka Corinna Harfouchová, a to za rolu vo filme Lara. Krištáľový glóbus za mimoriadny umelecký prínos svetovej kinematografii si prevzala americká herečka Patricia ClarksonováPočas tohtoročného 54. ročníka MFF Karlovy Vary sa uskutočnilo 497 predstavení, diváci mohli vidieť 177 filmov, z ktorých malo 34 svetovú, osem medzinárodnú a šesť európsku premiéru.Budúcoročný festival sa uskutoční v Karlových Varoch od 3. do 11. júla.