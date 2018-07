Snina: V budove mestského úradu rekonštruujú dátové rozvody

Snina. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Snina 24. júla (TASR) – Sninská samospráva rekonštruuje dátové rozvody v budove mestského úradu. Celkový náklad na to predstavuje takmer 60.000 eur vrátane DPH.Budova mestského úradu bola postavená na začiatku 80. rokov minulého storočia.informovala hovorkyňa radnice Eva Mihaliková s tým, že predovšetkým z týchto dôvodov sa samospráva rozhodla investovať do tejto oblasti.Rekonštrukciu realizuje ATRIS, spol. s r. o., Snina. So stavebnými prácami začali v júli.doplnila Mihaliková s tým, že plánovaný termín dokončenia je 7. november.