SNK nestihne vyčerpať peniaze na informačno-knižničný systém

Bratislava 3. septembra (TASR) – Prostriedky vo výške dvoch miliónov eur, ktoré mali byť do konca roka 2019 investované do vybudovania národného integrovaného knižnično-informačného systému NIKIS, by mali byť napokon použité na dobudovanie informačných systémov Ministerstva kultúry (MK) SR. Rezort to predkladá ako návrh zmeny účelu použitia pridelených kapitálových výdavkov v roku 2018. V utorok sa materiál, o ktorom bude rozhodovať vláda, dostal do medzirezortného pripomienkového konania (MPK).Zmenu použitia účelovo viazaných výdavkov odôvodňuje MK nedostatočnou rozpracovanosťou projektu.uviedlo MK v predkladacej správe. Avizuje, že nevyčerpané finančné prostriedky budú vo forme bežných výdavkov využité na realizáciu nevyhnutných zmien nastavení technických parametrov a konfigurácií v informačných a registračných systémoch ministerstva.Návrh je zaradený v skrátenom MPK.