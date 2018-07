SNM predstaví umelecké remeslá japonského regiónu Tóhoku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. júla (TASR) - Výstavu s názvom Umelecké remeslá japonského regiónu Tóhoku otvorí v utorok o 17.00 Slovenské národné múzeum v spolupráci s veľvyslanectvom Japonska v SR a spoločnosťou Japan Foundation.Výstavný projekt autora Rjúiči Macubaru z dielne Japan Foundation bol zostavený na počesť regiónu Tóhoku, ktorý 11. marca 2011 postihlo veľké zemetrasenie a potom aj vlny cunami. Kraj známy nádhernými horskými a prímorskými scenériami s bohatou miestnou kultúrou a históriou utrpel škody obrovských rozmerov. Prírodné katastrofy spôsobili nenávratné straty a trvale poznačili výrobu remeselných artefaktov a tradičnú ľudovú tvorbu a kultúru. Ľudia v jednotlivých oblastiach regiónu však neúnavne pracovali na obnove, aby sa život čím skôr vrátil do bežných koľají.Tradičnú remeselnú výrobu v regióne "vrátila do života" skupina umelcov združených okolo hnutia Mingei pod vedením Sóecu Janagiho. Umelci nadšení krásou remesiel neznámych ľudových majstrov cestovali po krajine a zbierali remeselné výrobky a nástroje, ponúkali poradenstvo v oblasti zachovávania tradičných vzorov a foriem, ale aj v oblasti vytvárania nových návrhov. Vďaka hnutiu Mingei sa tak tradícia miestnych ľudových remesiel zachovala do súčasnosti.Expozícia v SNM prezentuje odvetvia zaniknutej i obnovenej umeleckej remeselnej výroby regiónu Tóhoku - keramiku, lakované artefakty, textílie, liatinové predmety, výrobky z dreva, kôry či bambusu. Z pôvodne veľkého remeselného bohatstva predstavuje najmä diela, ktoré sa pomerne dobre zachovali do súčasnosti. Návštevníkov zoznámi s remeselnými technikami, funkčnou krásou náradia a výrobkov každodennej potreby používaných v Japonsku od nepamäti, ktoré vyzdvihujú ľudovú múdrosť národa, zdravý sedliacky rozum ľudí žijúcich v súlade s prírodou, ich zručnosť, šikovnosť a majstrovstvo dedené z generácie na generáciu. Okrem tradičnej výroby sú vystavené aj remeselné práce umelcov, ktorí sa majstrovstvom a tradičnými technikami miestnych remeselníkov inšpirovali a reflektujú tak kultúrnu klímu tohto japonského regiónu.Výstava bude verejnosti prístupná od 1. augusta do 30. septembra v sídelnej budove SNM na Vajanského nábreží v Bratislave.TASR informovala Zuzana Vášáryová, vedúca Centra múzejnej komunikácie SNM.