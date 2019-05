Snooker-MS: Trump zdolal vo finále Higginsa a získal premiérový titul

Snooker. Ilustračná snímka. Foto: Youtube Foto: Youtube



Snooker - MS - finále:



Judd Trump (7-Angl.) - John Higgins (5-Škót.) 18:9



Najviac titulov na MS:



7 - Stephen Hendry (Škót., 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1999)



6 - Steve Davis (Angl., 1981, 1983, 1984, 1987, 1988, 1989) a Ray Reardon (Wal., 1970, 1973, 1974, 1975, 1976, 1978)



5 - Ronnie O'Sullivan (Angl., 2001, 2004, 2008, 2012, 2013)



4 - John Higgins (Škót., 1998, 2007, 2009, 2011)



3 - Mark Williams (Wal., 2000, 2003, 2018), John Spencer (Angl., 1969, 1971, 1977) a Mark Selby (Angl., 2014, 2016, 2017)



2 - Alex Higgins (S. Ír., 1972, 1982)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sheffield 6. mája (TASR) - Angličan Judd Trump získal svoj premiérový titulu na majstrovstvách sveta v snookeri. Vo finálovom súboji v Sheffielde zdolal Škóta Johna Higginsa 18:9.Do poslednej štvrtej časti finále, ktorá sa začala v pondelok o 20.00 SELČ išiel s náskokom 16:9 a na skompletizovanie najväčšieho úspechu v kariére mu chýbali už len dva frejmy. Tie získal hneď v úvode večerného programu za necelú polhodinu a jasne rozhodol celý súboj.povedal Trump, ktorý za triumf zinkasoval šek na pol milióna libier.Na ceste do finále zdolal postupne Thajčana Thepchaiya Un-Nooha (10:9), Číňana Ting Ťün-chuej (13:9), vo štvrťfinále si poradil so Škótom Stephenom Maguirem (13:6) a v semifinále s krajanom Garym Wilsonom (17:11).Vo finále to bola repríza medzi Trumpom a Higginsom z MS 2011, keď Škót triumfoval 18:15 a získal svoju štvrtú trofej. Štyridsaťtriročný Higgins sa radoval aj v rokoch 1998, 2007 a 2009, teraz však prehral tretie finále za sebou.