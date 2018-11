Snoubordisti Gasserová a Thorgren vyhrali Big Air na Svetovom pohári

Rakúska snoubordistka Anna Gasserová - archívne foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Big Air - ženy:



1. Anna Gasserová (Nem.) 182,25 b, 2. Mijabi Onicukaová (Jap.) 176,00, 3. Laurie Blouinová (Kan.) 156,00,... v kval.: 7. Klaudia MEDLOVÁ (SR) 76,75



poradie v SP (po 3 zo 4 súťaží): 1. Reira Iwabučiová 2400 b, 2. Onitsukaová 2400 (obe Jap.), 3. Gasserová (Nem.) 1600, 4. MEDLOVÁ 1200







muži:



1. Sven Thorgren (Švéd.) 184,00 b, 2. Takeru Otsuka (Jap.) 176,25, 3. Clemens Millauer (Rak.) 169,00



poradie v SP (po 3 zo 4 súťaží): 1. Otsuka 2600 b, 2. Chris Corning (USA) 2090, 3. Millauer 1340

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 24. novembra (TASR) - Nemecká snoubordistka Anna Gasserová triumfovala v disciplíne Big Air na podujatí Svetového pohára v Pekingu so ziskom 182,25 bodu. Druhá skončila Japonka Mijabi Onicukaová (176,00), tretia bola Laurie Blouinová z Kanady (156,00). Slovenka Klaudia Medlová obsadila konečné siedme miesto, keď so ziskom 76,75 b nepostúpila z kvalifikácie do 6-členného finále. V celkovom poradí SP jej patrí priebežne štvrtá pozícia.Medzi mužmi triumfoval Švéd Sven Thorgren so 184,00 bodmi pred Japoncom Takeruom Otsukom (176,25) a Clemensom Millauerom z Rakúska (169,00).