Snoubordistka Medlová túži na ZOH v Pekingu skončiť v Top 10, obáva sa vetra

Ženský snoubording išiel veľmi hore

Vietor vie poriadne ovplyvniť súťaže

25.1.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská reprezentantka v snoubordingu Klaudia Medlová už v stredu večer odletí do čínskeho Pekingu na svoje druhé zimné olympijské hry. Dvadsaťosemročná Liptáčka sa už do Číny veľmi teší."Práve dnes som si povedala, že sa na to začínam tešiť. V príprave na ZOH som spravila maximum. Teším sa, že sa mi na ňu podarilo kvalifikovať. Bude to moja druhá olympiáda a som zvedavá, čo prinesie," povedala počas utorkovej online tlačovej konferencie.Medlová do Pekingu poletí z Viedne cez Istanbul. Predchádzajúcich pár dní strávila doma na Liptove, aktuálne je už v Bratislave pripravená na cestu. "V porovnaní s Pjongčangom 2018 som skúsenejšia a mám za sebou viac odjazdených pretekov. Na druhej strane, ženský snoubording išiel veľmi hore. Veríme, že v Pekingu bude lepšie počasie aj organizácia a že sa budeme môcť ukázať v čo najlepšom svetle. Ak by sa mi podarilo skončiť v Top 10, bola by som veľmi spokojná a šťastná. Hlavné je, aby som absolvovala jazdu, ktorú mám naplánovanú," poznamenala.Prezradila tiež, že spomedzi freestylových disciplín má radšej slopestyle. "Tam je to viac o snoubordingu a na trati je možné ukázať kreativitu, v big air je to len o triku, tam je to ťažšie," myslí si.Pred cestou do Číny je Medlová pokojná. "Do Pjongčangu som cestovala trochu nervózna, ale na mieste to bolo ako iné preteky. Chcem si to v Pekingu užiť a nemať stres. Pretože keď nejde o život, nejde o nič," tvrdí. Za ostatné štyri roky sa ženský snoubording posunul poriadne dopredu. "Som za to rada, ale sama zo seba som často frustrovaná, pretože nedokážem predviesť čistú jazdu, ktorá by ma posunula do finále. V prvom rade sa však nesnažím pozerať na to, čo jazdia ostatné. Základ je, aby som ja zo seba dostala maximum," pokračovala.V Pekingu budú všetci účastníci ZOH 2022 fungovať v tzv. bubline. S tým je Medlová zmierená: "Už sme pripravení na to, že fungujeme v uzavretom prostredí. Na Peking som teda v tomto smere pripravená."Súťaže snoubordistiek na ZOH 2018 v Pjongčangu výrazne ovplyvnil silný vietor, preto by bola Medlová radšej, ak by v Pekingu až tak nefúkal. "Vietor to vie poriadne ovplyvniť. Každá z nás sa však prispôsobí podmienkam. Ja sama mám radšej slniečko a jarné počasie, ale som pripravená aj na veľkú zimu. Dôležitejšie je, aby príliš nefúkalo alebo nesnežilo," dodala. Len na doplnenie, v Kórejskej republike bola Medlová v oboch disciplínach, teda slopestyle aj big air, klasifikovaná až v tretej desiatke.