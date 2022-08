SNP bolo zásadným momentom vo formovaní moderného Slovenského národa, hovorí historik Lepiš

Zvyšovanie extrémistických nálad

29.8.2022 - Slovenské národné povstanie (SNP) , ktoré vypuklo 29. augusta v roku 1944, bolo zásadným momentom vo formovaní moderného Slovenského národa. Uviedol to historik z Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici Juraj Lepiš.„SNP je výnimočné, keďže, laicky povedané, Slováci zobrali svoj osud do vlastných rúk a za cenu sebaobetovania sa jednoznačne preukázali, že sú slobodne a demokraticky zmýšľajúci národ. Ukázali, že sú ochotní napraviť chyby a zločiny Slovenského štátu 1939-1945 a vytvoriť sami pre seba budúcnosť, na ktorej môžu nasledujúce generácie postaviť svoju existenciu. Až po 2. svetovej vojne a SNP všetky národy na tejto planéte oficiálne uznali, že existuje slovenský národ, a že mu právom patrí dôstojné miesto medzi všetkými národmi ľudstva," uviedol pre agentúru SITA Juraj Lepiš.Podľa Lepiša je odkaz SNP dôležitý aj pre súčasnú slovenskú spoločnosť, najmä z dôvodu zvyšovania sa extrémistických nálad v spoločnosti i politike.„V kontexte určitých tendencii v spoločnosti prikláňať sa k prekonaným a zločineckým ideológiám je treba povedať, že väčšina národa sa vypuknutím SNP proti nim jasne vyhranila. V súčasnej dobe je skutočne na zamyslenie, akým spôsobom tento odkaz treba podporiť, resp. prezentovať, aby sa podobné chyby už nikdy neopakovali a aby zoskupenia a strany, ktoré majú jasne fašistické tendencie nemali v budúcnosti šancu etablovať sa na politickej a spoločenskej scéne. Z pohľadu histórie možno súčasný trend považovať za tragický a mal by slúžiť ako ponaučenie, že história sa môže opakovať," povedal Lepiš.V posledných rokoch sa objavuje fenomén, keď mladšie generácie niekedy ani nevedia, o čom presne SNP bolo.„Toto je otázka, ktorá sa dotýka spôsobu výučby na školách, a tiež, akým spôsobom pracujeme s vlastnými dejinami. V súčasnej dobe je veľa času v ročníkoch na základných a stredných školách venované témam ako pravek, starovek, stredovek, atď. Učiť tieto témy je, samozrejme, dôležité, keďže predovšetkým moderná európska kultúra a spoločnosť má svoje korene práve tam. Avšak národné dejiny a hlavne formovanie moderného slovenského národa spadá práve do obdobia novoveku a moderných dejín, kde by sa vyžadoval podrobnejší a citlivejší prístup. Učiť dejepis ale nie je vôbec jednoduché," dodal Lepiš.