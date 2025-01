SNS a Hlas vyhnali siedmich poslancov a prípadný pád vlády bude ich zodpovednosťou, vyhlásil Fico

27.1.2025 (SITA.sk) - Ak padne súčasná vláda a budú sa konať predčasné parlamentné voľby, bude to zodpovednosťou koaličných strán Hlas-SD SNS . Pre médiá to v pondelok uviedol predseda vlády Robert Fico Smer-SD ).„Slovenská národná strana vyhnala troch (poslancov), zdá sa, že Hlas vyhnal minimálne dvoch, ale tí ďalší dvaja sa k nim hlásia, takže vyhnal štyroch," skonštatoval Fico s tým, že pri pôvodne 79 koaličných poslancoch SNS a Hlas vyhnali siedmich poslancov. Zároveň sa pýta, čo má on v tejto situácii robiť.„Ja teraz prídem a čo, mám odvolať dvoch ministrov z Hlasu a dvoch ministrov zo SNS a rozdeliť to medzi nich?," opýtal sa premiér. Podľa neho nie je možné postaviť poslanecký klub, ísť do vlády a potom z klubu ľudí vyháňať. „A hovoriť - Robert vyrieš to. To nejde," skonštatoval predseda vlády.Na otázku prípadných rokovaní s poslancom Samuelom Migaľom vylúčeným z Hlasu sa Fico zároveň opýtal, čo on s ním má. Zabezpečenie jednoty klubov je totiž podľa neho úlohou koaličných partnerov.„Veľmi ľahko je poslať niekoho preč. A potom akože čo, že Robert Fico rieš?," spýtal sa premiér pričom skonštatoval, že nebude hrať detinské hry. „Smer je pevný ako skala. Ak táto vláda padne, obráťte sa s dôverou na SNS a na Hlas-SD," dodal Fico.