SNS chce podľa SaS zlikvidovať súčasné vedenie SAV, Lubyová to odmieta

Na snímke vchod do areálu Slovenskej akadémie vied (SAV) na Dúbravskej ceste v Bratislave. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 27. júla (TASR) - Vzťahy medzi Slovenskou akadémiou vied (SAV) a ministerstvom školstva neboli nikdy také zlé, ako za pôsobenia nominantky SNS Martiny Lubyovej, ktorá, paradoxne, vyšla zo SAV. Vyhlásil to poslanec NR SR Branislav Gröhling, podľa ktorého SNS chce zničiť súčasné vedenie SAV. Ministerka školstva Lubyová to odmieta.uviedol Gröhling." reagovala ministerka Lubyová na tlačovej konferencii.Gröhling pripomína, že transformácia SAV ešte nie je definitívne dokončená, organizácie čakajú na zápis do Registra verejných výskumných inštitúcií. Ministerstvo ich ešte nezapísalo, argumentuje tým, že SAV nedodala v zákonom stanovenej lehote všetky doklady potrebné na registráciu jej organizácií.Ministerka uisťuje, že konanie jej rezortu je motivované tým, že mu ide o ochranu a rozvoj SAV aj do budúcna.apelovala.