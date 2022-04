SNS: Heger ohrozil bezpečnosť Slovenska a mal by okamžite odstúpiť z postu premiéra

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

8.4.2022 (Webnoviny.sk) - Je to najväčší podvod voči občanom Slovenskej republiky, aký mohol ústavný činiteľ spáchať. Dovolil vyviezť protivzdušný systém S-300 na Ukrajinu. Hodnota systému S-300 je niekoľko 100 mil. eur.Tento systém je určený na ochranu Slovenska a patrí Slovenskej republike.Nikdy nebol nikomu predaný a nakladať s ním mimo územia Slovenskej republiky je v rozpore so všetkými medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky. Eduard Heger podviedol občanov Slovenska a je prvým premiérom v histórii našej republiky, ktorý bezprecedentne so svojou vládou ohrozil bezpečnosť Slovenskej republiky.Dodávanie ťažkých zbraňových systémov je dobrodružstvom, na ktoré táto vláda nemala žiaden mandát.Eduard Heger musí po návrate z Ukrajiny podať bezodkladne demisiu a urobiť všetko preto, aby boli čo najskôr nové parlamentné voľby, uvádza vo svojom vyhlásení Slovenská národná strana (SNS)