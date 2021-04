SNS hovorí o veľkej koalícii so Smerom a Hlasom, vyzýva ich rokovať

Mimoparlamentná SNS by chcela so Smerom-SD a Hlasom-SD vytvoriť veľkú koalíciu bez Igora Matoviča (OĽANO), Richarda Sulíka (SaS) a Borisa Kollára (Sme rodina). Národniari vyzývajú preto Smer-SD a Hlas-SD na spoločné rokovania. Stanovisko strany TASR poskytla jej hovorkyňa Zuzana Škopcová.



"Veríme, že Smer–SD, Hlas-SD a SNS môžu byť základom veľkej koalície, ktorá spoločne, nielen úspešne, dotiahne referendum do konca a porazí aj Sulíka, Matoviča a Kollára," uviedla SNS. Veria, že dôjde k vyriešeniu "všetkých vzájomných nezrovnalostí medzi stranami Hlas–SD, Smer-SD a SNS".