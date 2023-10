SNS je pripravená vládnuť so Smerom a Hlasom, podľa Danka musí vláda Ódora skončiť čo najskôr (video)

Koniec vlády Ľudovíta Ódora

7.10.2023 (SITA.sk) - Slovenská národná strana (SNS) je pripravená zúčastniť sa na vláde v zložení Smer-SD Hlas-SD a SNS, no pripravená je aj na podporu menšinovej vlády.Uviedol to predseda SNS Andrej Danko po dnešnom sneme strany s tým, že SNS ide najmä o to, aby vláda Ľudovíta Ódora skončila čo najskôr. Ako Danko vysvetlil, nesúhlasia s opatreniami Ódorovej vlády a ani s krokmi vlády za posledného tri a pol roka.„SNS si uvedomuje situáciu, v akej je dnes Slovensko. Pre nás je priorita, aby mohla vzniknúť vláda, ktorá bude založená na národných kresťanských a sociálnych pilieroch," vyhlásil Danko s tým, že sa SNS uzniesla na tom, že absolútne rešpektuje výsledky volieb.„Uvedomujeme si, že situácia je zložitá. Vidíme nejasné stanoviská aj potenciálnych partnerov. Osobitne som chcel povedať, že nerozumiem politike KDH . Pre mňa ako predsedu SNS je dôležité v pondelok na prvom stretnutí nášho poslaneckého klubu zadeklarovať, že tou absolútnou prioritou je vznik novej vlády a my sme pripravení sa tejto vlády zúčastniť," uviedol predseda SNS, ktorý súčasne informoval, že zložil funkciu predsedu SNS a poďakoval za mandát.„Dostal som opätovne dôveru a so mnou ju dostali aj podpredsedovia," dodal Danko. Ako ďalej predseda SNS uviedol, že ak by sa Robert Fico (Smer-SD) rozhodol pre vládu zloženú zo Smeru, Hlasu a KDH, podporia aj takú vládu, pretože prioritou SNS je nová vláda.Danko sa po sneme strany ohradil aj voči útokom niektorých médií. „Mrzia ma dehonestujúce reportáže, vidím krvavé oči niektorých médií a nech sa nečudujú, že na pôdu SNS ich nepustím. Verím, že si aj médiá uvedomujú, že ak požadujú od nás slušnosť, tak aspoň budú mať elementárnu slušnosť aj k našej práci," vyhlásil Danko s tým, že SNS si svoje mandáty zaslúži.„Pozíciu sme získali vo voľbách a pýtam sa, prečo niektoré médiá nedokážu rešpektovať výsledky volieb," doplnil predseda SNS a zdôraznil, že SNS je jednotná a nebude sa za každú cenu tlačiť do vlády.„Sme v očakávaní, ako sa rozhodne Peter Pellegrini (Hlas-SD) a verím, že budúci týždeň budú rokovania napredovať. Po výstupe zo snemu SNS som pripravený informovať v pondelok o 14:00 aj prezidentku SR Zuzanu Čaputovú ," uviedol Danko a na záver doplnil, že pozícia SNS je jasná a nemenná.„Každý, kto hovorí o nejakej nejednotnosti či už v strane, alebo v klube, pracuje s klamlivými informáciami, nezakladá sa to na pravde a dôrazne sa voči útokom na mojich kolegov a stranu ohradzujem," uzavrel Danko.