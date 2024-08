SNS navrhla oslobodenie 13. a 14. platu od dane a odvodov

Vyplatenie 13. a 14. platu zamestnancom by mohlo byť oslobodené od dane a odvodov. Navrhli to poslanci koaličnej SNS Dagmar Kramplová, Milan Garaj, Andrej Danko a Adam Lučanský v novele zákona o dani z príjmov, ktorú predložili na rokovanie Národnej rady (NR) SR. Navrhovaná zmena má okrem zvýšenia čistého príjmu zamestnancov motivovať firmy k vyplácaniu týchto miezd.





"Cieľom predkladaného návrhu je zavedenie daňovo-odvodového oslobodenia pre takzvaný 13. a 14. plat, a to s cieľom podporiť zamestnávateľov a zamestnancov pri vyplácaní týchto benefitov. Tento návrh nadväzuje na obdobné úpravy z minulosti, konkrétne na novelu zákona prijatú v roku 2019," pripomenuli poslanci v dôvodovej správe k návrhu.Zavedenie daňového oslobodenia pre 13. a 14. plat je podľa predkladateľov odpoveďou na rastúce ceny energií, potravín a ďalších základných potrieb. "Meritom tohto opatrenia je posilniť finančnú odolnosť domácností, najmä v období letných dovoleniek a vianočných sviatkov, kedy je dodatočný príjem obzvlášť vítaný. Zároveň sa tým podporí lojalita zamestnancov k zamestnávateľom, čo je dôležité v období, keď trh práce čelí rastúcej konkurencii a nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily," uviedli poslanci.Novela navrhuje oslobodiť od dane a odvodov sumu najviac 500 eur ročne. Ak zamestnanec získa vyšší príjem v rámci týchto platieb, do základu dane sa zahrnie len tá časť, ktorá prevyšuje túto sumu. Na to, aby mohol byť príjem z 13. alebo 14. platu oslobodený od dane z príjmov a odvodov na sociálne a zdravotné poistenie, musia byť splnené konkrétne podmienky. V prípade 13. platu musí byť zamestnanec zamestnaný u rovnakého zamestnávateľa minimálne 12 mesiacov k 30. aprílu príslušného roka, pričom výška 13. platu vyplateného v júni musí dosahovať minimálne úroveň priemerného mesačného zárobku zamestnanca.V prípade 14. platu sú podmienky prísnejšie. Zamestnanec musí byť zamestnaný u rovnakého zamestnávateľa minimálne 24 mesiacov k 31. októbru príslušného roka a zároveň musí byť splnená podmienka, že zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi 13. plat spĺňajúci podmienky oslobodenia od dane. Tieto podmienky podľa poslancov SNS zabezpečujú, že oslobodenie sa bude týkať najmä stabilných a dlhodobo pracujúcich zamestnancov, čo prispeje k zvýšeniu ich lojálnosti a k stabilizácii pracovnej sily.