Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. novembra (TASR) - Skupina poslancov koaličnej SNS navrhuje štátnu pomoc pre poľnohospodárov. A to vo forme úhrady zaplatenej časti spotrebnej dane z minerálnych olejov.Novinku poslanci opísali v návrhu zákona o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe. Právnu normu predložili na najbližšiu schôdzu Národnej rady (NR) SR, ktorá má naplánovaný začiatok na 27. novembra.odôvodnili zámer poslanci.Zákon by tak mal podľa nich systémovo určiť spôsob poskytovania štátnej pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe, konkrétne na stabilizáciu dôležitej časti prevádzkových nákladov.Farmári by žiadosť o pomoc predkladali Pôdohospodárskej platobnej agentúre na základe výzvy. Tá žiadosti skontroluje a posúdi splnenie podmienok a následne uhradí poľnohospodárovi kompenzáciu v sume verifikovanej výšky pomoci.Pomoc poskytovaná platobnou agentúrou by mala byť podľa návrhu vo výške 0,347 eura na liter minerálneho oleja, a to najviac na množstvo určené v normatíve spotreby minerálneho oleja. Normatív spotreby oleja v rastlinnej výrobe a na veľkú dobytčiu jednotku v živočíšnej výrobe zverejní platobná agentúra vo výzve.Predpokladaný objem pomoci je v návrhu zákona rozpočtovaný na úrovni približne 30 miliónov eur ročne v rokoch 2019 až 2021. Účinnosť zákona navrhujú národniari od 1. marca 2019.