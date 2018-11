SNS: Nechceme, aby zníženie počtu PET fliaš zaťažilo spotrebiteľov

Plastové pet fľaše, archívne foto. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 8. novembra (TASR) - Slovenská národná strana (SNS) sa plne stotožňuje so zámerom znížiť počet PET fliaš v obehu, myslí si však, že Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR nezvolilo na tento účel vhodný spôsob. V súvislosti s avizovaným zálohovaním a jeho možnými ekonomickými dôsledkami pre spotrebiteľov to uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR za SNS Radovan Baláž.Systém zálohovania označil za veľmi náročný, vyžadujúci si navyše zvýšené náklady na jeho zavedenie i následnú prevádzku. "pripomenul Baláž, ktorý za SNS v tejto súvislosti vyjadril obavu, či tieto náklady neprenesú výrobcovia a obchodníci do konečnej ceny pre spotrebiteľa.Baláž poukázal tiež na to, že na Slovensku je už dlhodobo zavedený systém financovania zberu, triedenia a spracovania plastových obalov prostredníctvom rozšírenej zodpovednosti výrobcov.varoval Baláž.Za SNS avizoval angažovanie sa v odbornej diskusii a hľadanie riešenia, ktoré prinesie zníženie plastových obalov bez zvýšenej finančnej záťaže pre spotrebiteľov. Vyzdvihol aj potrebu osvety a propagácie zdravého životného štýlu.skonštatoval Baláž.Minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) v stredu (7. 11.) na tlačovej konferencii oznámil, že ministerstvo začalo s prípravou zálohovania. Envirorezort odhaduje, že suma za zálohovanie PET fľaše by sa mala pohybovať vo výške 12 centov, pri plechovke by to malo byť desať centov. Šéf envirorezortu chce, aby bolo Slovensko prvou krajinou v regióne strednej Európy, ktorá zálohovanie zavedie do praxe.