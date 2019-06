SNS odmieta návrh SaS o zrušení prednosti slovenčiny

Na snímke poslanec NR SR Ondrej Dostál (SaS) Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 16. júna (TASR) – Koaličná SNS odmieta návrh poslancov za SaS, aby sa zo zákona o štátnom jazyku vypustila prednosť slovenčiny pred ostatnými jazykmi používanými na Slovensku.TASR o tom informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová.SNS považuje návrh SaS,uvádza sa v písomnom stanovisku strany. SNS tvrdí, že takéto aktivity SaS zbytočne vytvárajú napätie.Skupina poslancov z klubu SaS Ondrej Dostál, Zuzana Zimenová a Renáta Kaščáková navrhuje vypustiť zo zákona o štátnom jazyku ustanovenie, podľa ktorého má štátny jazyk prednosť pred ostatnými jazykmi používanými na Slovensku.Navrhujú tiež vypustiť ustanovenie o vedení agendy cirkví a náboženských spoločností určenej pre verejnosť v štátnom jazyku. Nepovažujú za nevyhnutné cirkvám prikazovať zákonom, v akom jazyku majú komunikovať s verejnosťou, rozhodnúť by sa podľa nich mali sami. Za nevyhnutné nepovažujú ani prikazovať obciam, že inojazyčné znenie kroník musí byť obsahovo totožné so znením v štátnom jazyku. Preto navrhujú aj toto ustanovenie vypustiť.Doplniť chcú do zákona možnosť používania iných jazykov pri označovaní obcí, ich častí, ulíc, verejných priestranstiev a vyhotovovaní mapových diel.tvrdia.Zmeniť chcú tiež ustanovenia o vedení pedagogickej a ďalšej dokumentácie na školách s vyučovacím jazykom menšín. Tá by sa mala podľa nich viesť v jazyku príslušnej menšiny a nie dvojjazyčne. Rozsah dokumentácie, ktorá sa bude musieť naďalej viesť aj v štátnom jazyku, bude podľa ich slov navrhovať ministerstvo školstva.