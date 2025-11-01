|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 1.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Denis, Denisa
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
01. novembra 2025
SNS odmieta zákaz jednorazových elektronických cigariet, Slovensko by prišlo o 50 miliónov eur
Tagy: Dane Elektronické cigarety Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister zdravotníctva SR
Národniari nepodporia zrušenie jednorazových elektronických cigariet. Slovensko by totiž prišlo o 50 miliónov eur na
Zdieľať
1.11.2025 (SITA.sk) -
Národniari nepodporia zrušenie jednorazových elektronických cigariet. Slovensko by totiž prišlo o 50 miliónov eur na daniach. Slovenská národná strana (SNS) preto vyzýva ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby to ani nenavrhoval. Minister sa podľa SNS namiesto riešenia skutočných problémov, ktorým zdravotníctvo čelí, venuje sekundárnym témam.
Zákaz jednorazových elektronických cigariet Šaško pritom plánuje predložiť na najbližšom rokovaní vlády. „SNS odmieta akýkoľvek lobistický návrh, ktorý by zlikvidoval malých slovenských výrobcov a zároveň posilnil veľké zahraničné spoločnosti," zdôraznili národniari.
SNS súčasne upozornila, že žiadny členský štát EÚ nepostupuje tak, ako to navrhuje slovenský minister zdravotníctva. „Ak by došlo k zákazu predaja jednorazových elektronických cigariet, posilnil by sa cezhraničný obchod v okolitých krajinách a SR by prišla približne o 50 miliónov eur ročne na daniach," zdôraznila strana. SNS verí, že Šaško nechce dopadnúť ako minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak, ktorý presadil novelu zákona o hazarde aj napriek nesúhlasu politikov a odborníkov.
Preto mu odporúčajú, aby sa radšej venoval záchrannému systému, nemocniciam a skutočným problémom v zdravotníctve. Národniari sú totiž presvedčení, že predaj tabakových a nikotínových výrobkov má byť pod štátnou kontrolou, no zároveň pripomínajú, že úplný zákaz predaja naprieč históriou nikdy nič nevyriešil.
Strana Hlas-SD reagovala na výzvu SNS s tým, že minister Šaško chráni zdravie, nie zisky, čím koná v súlade so svojím mandátom. Strana považuje rastúcu závislosť mladých ľudí od elektronických cigariet za vážny spoločenský a zdravotný problém.
„Dennodenne vidíme, ako sa jednorazové e-cigarety dostávajú do rúk 12 či 13-ročných detí, hoci obsahujú nikotín a chemikálie s preukázanými negatívnymi účinkami. Zatvárať pred tým oči by bolo zlyhaním štátu," zdôraznil Hlas-SD. Ako strana podotkla, obmedzenia musia byť rozumné.
„Cieľom je ochrana detí a zdravia populácie, nie zbytočné tresty pre poctivých výrobcov a predajcov," dodala strana s tým, že podporujú preto odbornú diskusiu o tom, ako obmedziť dostupnosť takýchto výrobkov pre mladistvých vrátane sprísnených pravidiel predaja, marketingu či balenia. „Ale vždy na základe dát, nie lobingu. Našou úlohou je chrániť zdravie detí, nie výnosy z e-cigariet," vyhlásil Hlas-SD.
Strana súčasne dala do pozornosti, že legislatívny návrh ministra Šaška podporujú aj Úrad verejného zdravotníctva, Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť, Sekcia detskej pneumológie a ftizeológie Slovenskej pediatrickej spoločnosti, Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva, Slovenská lekárska spoločnosť, Občianske združenie Nie rakovine, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a tiež pedagógovia či Nezisková organizácia Trojlístok.
Návrh podporuje aj Slovenská obchodná inšpekcia a verejnú podporu vyjadruje aj eurokomisár pre zdravie Olivér Varhelyi. Hlas súčasne reagoval na výroky SNS o tom, že v EÚ sa takto nepostupuje. Strana pripomenula, že podobné usmernenie bolo nedávno schválené v susednom Česku, pričom v Maďarsku platí zákaz všetkých príchutí.
Na Ukrajine sú povolené iba tabakové. „Zákazy jednorazových elektronických cigariet už platia v Bulharsku, Spojenom kráľovstve, Belgicku a Francúzsku, pričom sa o nich diskutuje aj v ďalších krajinách," uzavrel Hlas-SD.
Zdroj: SITA.sk - SNS odmieta zákaz jednorazových elektronických cigariet, Slovensko by prišlo o 50 miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Národniari nepodporia zrušenie jednorazových elektronických cigariet. Slovensko by totiž prišlo o 50 miliónov eur na daniach. Slovenská národná strana (SNS) preto vyzýva ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby to ani nenavrhoval. Minister sa podľa SNS namiesto riešenia skutočných problémov, ktorým zdravotníctvo čelí, venuje sekundárnym témam.
Zákaz jednorazových elektronických cigariet Šaško pritom plánuje predložiť na najbližšom rokovaní vlády. „SNS odmieta akýkoľvek lobistický návrh, ktorý by zlikvidoval malých slovenských výrobcov a zároveň posilnil veľké zahraničné spoločnosti," zdôraznili národniari.
Národniari varujú pred stratou daňových príjmov
SNS súčasne upozornila, že žiadny členský štát EÚ nepostupuje tak, ako to navrhuje slovenský minister zdravotníctva. „Ak by došlo k zákazu predaja jednorazových elektronických cigariet, posilnil by sa cezhraničný obchod v okolitých krajinách a SR by prišla približne o 50 miliónov eur ročne na daniach," zdôraznila strana. SNS verí, že Šaško nechce dopadnúť ako minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak, ktorý presadil novelu zákona o hazarde aj napriek nesúhlasu politikov a odborníkov.
Preto mu odporúčajú, aby sa radšej venoval záchrannému systému, nemocniciam a skutočným problémom v zdravotníctve. Národniari sú totiž presvedčení, že predaj tabakových a nikotínových výrobkov má byť pod štátnou kontrolou, no zároveň pripomínajú, že úplný zákaz predaja naprieč históriou nikdy nič nevyriešil.
Minister chráni zdravie, nie zisky
Strana Hlas-SD reagovala na výzvu SNS s tým, že minister Šaško chráni zdravie, nie zisky, čím koná v súlade so svojím mandátom. Strana považuje rastúcu závislosť mladých ľudí od elektronických cigariet za vážny spoločenský a zdravotný problém.
„Dennodenne vidíme, ako sa jednorazové e-cigarety dostávajú do rúk 12 či 13-ročných detí, hoci obsahujú nikotín a chemikálie s preukázanými negatívnymi účinkami. Zatvárať pred tým oči by bolo zlyhaním štátu," zdôraznil Hlas-SD. Ako strana podotkla, obmedzenia musia byť rozumné.
„Cieľom je ochrana detí a zdravia populácie, nie zbytočné tresty pre poctivých výrobcov a predajcov," dodala strana s tým, že podporujú preto odbornú diskusiu o tom, ako obmedziť dostupnosť takýchto výrobkov pre mladistvých vrátane sprísnených pravidiel predaja, marketingu či balenia. „Ale vždy na základe dát, nie lobingu. Našou úlohou je chrániť zdravie detí, nie výnosy z e-cigariet," vyhlásil Hlas-SD.
Návrh podporujú aj odborníci a inštitúcie
Strana súčasne dala do pozornosti, že legislatívny návrh ministra Šaška podporujú aj Úrad verejného zdravotníctva, Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť, Sekcia detskej pneumológie a ftizeológie Slovenskej pediatrickej spoločnosti, Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva, Slovenská lekárska spoločnosť, Občianske združenie Nie rakovine, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a tiež pedagógovia či Nezisková organizácia Trojlístok.
Návrh podporuje aj Slovenská obchodná inšpekcia a verejnú podporu vyjadruje aj eurokomisár pre zdravie Olivér Varhelyi. Hlas súčasne reagoval na výroky SNS o tom, že v EÚ sa takto nepostupuje. Strana pripomenula, že podobné usmernenie bolo nedávno schválené v susednom Česku, pričom v Maďarsku platí zákaz všetkých príchutí.
Na Ukrajine sú povolené iba tabakové. „Zákazy jednorazových elektronických cigariet už platia v Bulharsku, Spojenom kráľovstve, Belgicku a Francúzsku, pričom sa o nich diskutuje aj v ďalších krajinách," uzavrel Hlas-SD.
Zdroj: SITA.sk - SNS odmieta zákaz jednorazových elektronických cigariet, Slovensko by prišlo o 50 miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dane Elektronické cigarety Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister zdravotníctva SR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Slovensko posiela ďalšiu humanitárnu pomoc do Gazy, loď vezie potraviny, lieky aj sušené mlieko pre deti – FOTO
Slovensko posiela ďalšiu humanitárnu pomoc do Gazy, loď vezie potraviny, lieky aj sušené mlieko pre deti – FOTO
<< predchádzajúci článok
Cintoríny sa zaplnili svetlom sviec a vôňou kvetov, ľudia spomínajú na svojich blízkych
Cintoríny sa zaplnili svetlom sviec a vôňou kvetov, ľudia spomínajú na svojich blízkych