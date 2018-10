SNS ozrejmila, čo bude úlohou štátneho tajomníka pre šport

Na snímke predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 17. októbra (TASR) - Úlohou štátneho tajomníka pre šport bude podľa Slovenskej národnej strany (SNS) koordinovať prácu v športovom hnutí, spolupracovať so Slovenským olympijským výborom, Slovenským paralympijským výborom, národnými športovými zväzmi, ale aj s ďalšími športovými organizáciami a strediskami vrcholového športu. Plénum Národnej rady SR v utorok (16.10.) schválilo pozmeňujúci návrh k novele zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, čím môže v rezorte školstva pribudnúť post tretieho štátneho tajomníka. Venovať by sa mal práve oblasti športu.uviedol v reakcii na vytvorenie postu tretieho štátneho tajomníka v rezorte školstva pre TASR Tomáš Kostelník, hovorca predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS). Národniari tvrdia, že jedným z nástrojov, ako zvýšiť spoločenské uznanie a postavenie športu v štáte, je inštitucionálne zabezpečiť výkon športových kompetencií.uviedol hovorca predsedu parlamentu. Činnosť štátneho tajomníka pre šport by mala smerovať aj k vytvoreniu fondu na podporu športu. Ten by pomohol napríklad pri rozvoji školského športu, organizácii športových podujatí a podpore talentovanej mládeže v športových organizáciách.Z hľadiska štátneho rozpočtu by nemalo ísť o žiadne navyšovanie prostriedkov.uviedol Kostelník. Tá by mala zabezpečiť lepšie podmienky pre rozvoj pohybových aktivít, výstavbu a prevádzkovanie športovej infraštruktúry, vzdelávanie športových odborníkov, kontrolu vynakladania verejných financií športovými organizáciami a popularizáciu športu.V súčasnosti má rezort školstva dvoch štátnych tajomníkov. V prípade súhlasu vlády bude môcť v tomto rezorte pôsobiť aj tretí štátny tajomník, ktorý sa bude zaoberať práve oblasťou športu.