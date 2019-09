SNS podpísalo Memorandum za život a vlasť, hlási sa k Pochodu za život

Na archívnej snímke predseda SNS, Andrej Danko. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 20. septembra (TASR) - Slovenská národná strana (SNS) uzavrela Memorandum za život a vlasť so stranou Kresťanská demokracia – Život a prosperita (KDŽP) - Aliancia za Slovensko. V piatok ho podpísali predsedovia strán Andrej Danko a Tomáš Taraba. Obe strany sa zároveň prihlásili k nedeľnému (22. 9.) Pochodu za život.povedal Danko. Upozornil, že táto téma je často zneužívaná fašistami alebo pre zisk politických bodov, čím sa dostáva hlavný cieľ do úzadia.Podpisom memoranda sa má začať zodpovedná politická a právna diskusia. Vzniknúť má okrúhly stôl, ku ktorému budú pozývaťSpoluprácu so stranou Mariana Kotlebu Danko odmietol. Výsledkom rokovaní môže byť podľa predsedu SNS návrh, ktorý bude podkladom na obdobie, keď sa bude tvoriť ďalšia vláda.