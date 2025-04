SNS podporila referendum za zrušenie protiruských sankcií, od parlamentu očakáva aj prijatie uznesenia – VIDEO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem





Slovenské hnutie obrody (SHO) ešte v januári informovalo, že už vyzbierali viac než 200-tisíc podpisov za vyhlásenie referenda o protiruských sankciách. Zároveň zdôraznili, že ich cieľom je vyzbierať v čo najkratšom čase prinajmenšom 350-tisíc podpisov od občanov za to, aby prezident Peter Pellegrini vyhlásil referendum.Otázka, ku ktorej by sa občania v prípadnom referende mali vyjadriť, znie: „Súhlasíte s tým, aby Slovenská republika neuplatňovala sankcie voči Ruskej federácii, ktoré škodia slovenským občanom, živnostníkom a aj podnikateľom?“. Hnutie spustilo petičnú iniciatívu 29. júla minulého roka.

11.4.2025 (SITA.sk) - Koaličná Slovenská národná strana (SNS) sa podpisom vedenia strany pripojila k referendu, ktoré organizuje Róbert Švec Slovenské Hnutie Obrody (SHO) za zrušenie protiruských sankcií. Ako národniari informovali, vyzývajú všetkých svojich sympatizantov, voličov, ako aj členov, aby referendum podporili.„Slovenská národná strana akceptuje výzvu predsedu politickej strany Republika Milana Uhríka , ktorý podobne ako predseda SNS dlhodobo hovorí o potrebe zrušenia protiruských sankcií. Sú oblasti, v ktorých musia národné sily vyjadriť svoje jasné postoje,“ uviedla SNS. Strana zároveň verí, že aj uznesenie, ktoré predložila do Národnej rady SR v súvislosti so zrušením protiruských sankcií, bude parlamentom prijaté.„Je nepredstaviteľné, aby sme na jednej strane politicky tvrdili, že protiruské sankcie treba zrušiť, a zároveň, aby naši zástupcovia v OSN hlasovali za to, že Rusko je agresor,“ zdôraznila SNS. Národniari zároveň veria, že uznesenie národnej rady o zrušení protiruských sankcií bude akceptovať aj vláda, a to na každej úrovni.