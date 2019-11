SNS sa pre registráciu zmeny názvu ĽSNS obráti na D. Sakovú a GP

Na archívnej snímke predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS). Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 20. novembra (TASR) - SNS sa chce v súvislosti so zaregistrovaním zmeny názvu strany ĽSNS na Kotlebovci - Ľudová strana naše Slovensko obrátiť na ministerku vnútra Denisu Sakovú (Smer-SD) a Generálnu prokuratúru (GP) SR. SNS tvrdí, že rezort pri registrácii pochybil, pretože zaregistrovali do názvu strany tvar priezviska štatutára strany. Informovala o tom hovorkyňa strany Zuzana Škopcová.uviedla strana v stanovisku.Rezort podľa slov strany umožnil lídrovi ĽSNS Marianovi Kotlebovi ovplyvňovanie voličov. SNS tvrdí, že tento názov môže vyvolávať "dojem vlastníctva politickej strany jedinou osobou, či vplyvnejšieho postavenia takejto osoby nad ostatnými členmi strany.Národniari chcú, aby rezort vnútra preskúmal aj to, že snem ĽSNS sa konal podľa dostupných informácií až po zápise, čo podľa nich spôsobuje neplatnosť rozhodnutia o zmene stanov.dodali. Aj preto sa chcú obrátiť na samotnú ministerku. Veria, že vec preskúma a vyvodí právne následky.Rezort vnútra v stredu pre TASR potvrdil, že zmenu názvy strany ĽSNS zaregistroval. Podľa ministerstva názov nie je v rozpore s aktuálnym znením zákona o politických stranách, pretože neobsahuje meno a priezvisko štatutára strany.