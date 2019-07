SNS si pri stratifikácii nemocníc počká na finálny dokument

Na snímke poslanec NR SR Tibor Bernaťák. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 16. júla (TASR) – SNS si v súvislosti so stratifikáciou nemocníc počká na finálny dokument. V stanovisku k návrhu reformy nemocníc to uviedol predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák.skonštatoval Bernaťák s tým, že rokovanie ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej (nominantka Smeru-SD) s predsedom Smeru-SD Robertom Ficom berie strana na vedomie.Vládna SNS očakáva, že bude navrhnutá zmena stavebného zákona a zákona o verejnom obstarávaní, aby mohlo vedenie nemocníc jednoduchšie a rýchlejšie rekonštruovať nemocnice.poznamenal Bernaťák. Príkladom je podľa neho rekonštrukcia internátov.Šéfka rezortu zdravotníctva predloží návrh reformy nemocníc formou ústavného zákona. Zdôvodnila to tým, že chce nájsť podporu takejto zmeny naprieč politickým spektrom. Stratifikáciu predloží Kalavská vláde na rokovanie na jej najbližšom stretnutí 21. augusta. Vyzvala koaličné aj opozičné strany, aby sa dohodli na podpore jednej z najväčších reforiem slovenského zdravotníctva za posledné roky. Dodala, že chce rokovať so zástupcami politických strán.Hovorca strany Smer-SD Ján Mažgút pre médiá zopakoval, že strana súhlasí s ministerkou Kalavskou.dodal. SNS vyjadrila prekvapenie, že by jej koaličný partner súhlasil s určitým rušením nemocníc v regiónoch.