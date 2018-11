SNS trvá na tom, aby do Marrákeša za Slovensko nikto nešiel

Tlačová konferencia Slovenskej národnej strany po konaní XXV. slávnostného Snemu SNS v Prešove 9. júna 2018. Zľava Jaroslav Paška, 1. podpredseda SNS, Andrej Danko, predseda SNS a Eva Smolíková, podpredsedníčka SNS. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. novembra (TASR) - Slovenská národná strana (SNS) trvá na tom, aby do Marrákeša, kde sa bude hovoriť o Globálnom pakte OSN o migrácii, nikto za Slovensko nešiel.píše sa v stanovisku SNS, ktoré médiám poslala v sobotu šéfka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová.Národniari pripomínajú uznesenie, ktoré predložili do Národnej rady SR a v ktorom žiadajú, aby vláda odmietla členstvo Slovenska v Globálnom pakte OSN o migrácii.upozornil podpredseda SNS Anton Hrnko.SNS kritizuje Európsku komisiu, ktorá podľa národniarov oznámila, že sa chce v mene celej Európskej únie pripojiť k dokumentu, prevziať a implementovať všetky záväzky vyplývajúce z Globálneho paktu OSN do legislatívy EÚ.uviedol prvý podpredseda Jaroslav Paška.Hrnko doplnil, že nezáväzný pakt je zbytočný, záväzný pakt považuje za škodlivý.uzavrel Hrnko.Na prijatí migračného paktu sa 193 členských štátov OSN dohodlo v septembri 2016. Práce na jeho texte sa začali v apríli 2017. Cieľom 34-stranového dokumentu je pomôcť lepšie organizovať migračné toky a posilniť práva migrantov. Zdôrazňuje sa v ňom nedotknuteľnosť suverenity jednotlivých krajín a ich právo na vlastnú podobu migračnej politiky.Viaceré štáty nechcú dokument podpísať. Pakt rozdeľuje aj slovenskú politickú scénu. Pre SNS je pakt obsahovo neakceptovateľný, SaS ho označila za nebezpečný. Odmieta ho aj Sme rodina. Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nom. Smeru-SD) pripustil demisiu, ak parlament odhlasuje, že sa Slovensko k paktu nepridá.