SNS trvá na zavedení digitálnej dane a plošnej reverse charge pri DPH

Na snímke predseda NR SR Andrej Danko (SNS). Foto: TASR – Jaroslav Novák Foto: TASR – Jaroslav Novák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. novembra (TASR) - Zavedenie digitálnej dane a takzvanej plošnej reverse charge, ktorá eliminuje úniky na dani z pridanej hodnoty (DPH), prinesú zvýšenie príjmov v štátnom rozpočte. Predpokladá to koaličná Slovenská národná strana (SNS).Predseda SNS Andrej Danko na výzve ministrovi financií Ladislavovi Kamenickému a predsedovi vlády Petrovi Pellegrinimu (obaja Smer-SD) z utorka (19.11.) naďalej principiálne trvá.uviedol šéf národniarov v stanovisku pre médiá.Zároveň pripomenul, že systém reverse charge pri DPH už na Slovensku máme, a to v oblasti stavebníctva. Podľa neho to bol dobrý krok. Žiada preto od premiéra a šéfa rezortu financií, aby sa bližšie pozreli na plošné zavedenie tohto systému.Slovensko patrí podľa Danka k štátom s najhorším výberom daní. Podvody na daniach sa robia preto, lebo doterajšia legislatíva má trhliny, myslí si šéf SNS. Koniec karuselovým podvodom môže podľa neho dať po vzore Českej republiky systém, v ktorom DPH vyplatí posledná firma v reťazci.dodal Danko.