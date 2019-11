SNS víta, že sa s jej názorom o bankovom odvode stotožnil aj Smer-SD

Na archívnej snímke predseda NR SR Andrej Danko (SNS). Foto: TASR Jakub Kotian Na archívnej snímke predseda NR SR Andrej Danko (SNS). Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 5. novembra (TASR) – SNS víta, že sa predseda Smeru-SD Robert Fico stotožnil s názorom národniarov na zvýšenie bankového odvodu. Uviedol to predseda parlamentu a SNS Andrej Danko, ktorý zároveň očakáva, že zvýšenie tohto odvodu navrhne aj vláda na najbližšom rokovaní.Fico v utorok avizoval, že bankový odvod by mal od budúceho roka vzrásť z 0,2 % na 0,4 % z hodnoty pasív bánk znížených o sumu vlastného imania. Štát musí podľa neho reagovať na rastúcu ziskovosť bánk, ako aj poplatkov.Danko podľa vlastných slov na nedávnom stretnutí s koaličným partnerom navrhoval zvýšenie tohto odvodu až na 0,5 %. "Napriek uvedenému, že sa mi nepodarilo presvedčiť Roberta Fica o väčšom navýšení bankového odvodu, v plnej miere podporíme tieto návrhy. Zároveň očakávame, že aj vláda SR navrhne zvýšenie tohto osobitného odvodu na najbližšom rokovaní," poznamenal Danko. Ak by sa tak nestalo, SNS pristúpi k navýšeniu tohto osobitného odvodu tak, ako to pôvodne navrhoval Danko.Fico v utorok na tlačovej konferencii uviedol, že bankový odvod by sa mal zvýšiť pre rastúcu ziskovosť a poplatky bánk. V budúcom roku by mal do štátneho rozpočtu priniesť približne 120 - 130 miliónov eur. Touto problematikou by sa mala v stredu (6. 11.) zaoberať vláda. Fico avizoval, že ak sa tak nestane, do parlamentu predložia poslanci vlastný návrh.