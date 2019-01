SNS zvažuje ďalšie zjemnenie podmienok pri 13. a 14. platoch

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 31. januára (TASR) - Podmienky vyplácania zvýhodnených 13. a 14. platov by sa mohli do budúcnosti ešte zjemňovať. Avizovala to koaličná SNS po tom, čo v stredu (30. 1.) parlament schválil jej návrh, aby sa znížila potrebná suma vyplateného peňažného plnenia zamestnávateľom, aby si daňovo-odvodové zvýhodnenie mohol uplatniť pri 13. plate. Do budúcnosti by sa napríklad mohla odstrániť podmienka odpracovaných rokov pri týchto odmenách.Podmienka poskytovania zvýhodneného 13. platu a následne 14. platu sa upraví tak, že sa zníži potrebná suma vyplateného peňažného plnenia zamestnávateľom. Po novom bude pevne stanovená sumou 500 eur, nie definovaná podmienkou priemerného mesačného zárobku.vysvetlil poslanec SNS Radovan Baláž. Zmena by mala začať platiť od 1. marca tohto roka.Strana chce o ďalších možných zmenách pri týchto odmenách rokovať nielen s koaličnými partnermi, ale aj s Ministerstvom financií SR." podotkol Baláž. Úpravy by podľa jeho slov mali viesť k tomu, aby bol inštitút 13. a 14. platov využívanejší v praxi.Prijatím novely zákona o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe bude po novom štát uhrádzať časť spotrebnej dane z minerálnych olejov. Zákon systémovo určí spôsob poskytovania štátnej pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe, konkrétne na stabilizáciu dôležitej časti prevádzkových nákladov. Poslankyňa SNS Eva Antošová skonštatovala, že cieľom strany je udržať prvovýrobu na Slovensku a zastaviť vývoz komodít a spracovávať ich na Slovensku." očakáva Antošová.Zmeny pri zelenej nafte sa podľa nej nebudú dať zneužiť. "upozornila Antošová.V budúcnosti by mohli byť prijaté ďalšie opatrenia zamerané napríklad na včelárov. "doplnila Antošová.