SNSĽP žiada, aby mali tehotné ženy pri očkovaní prednosť. Lengvarský si však nie je istý bezpečnosťou

5.5.2021 (Webnoviny.sk) - Tehotné ženy by mali mať možnosť prioritného očkovania, apeluje na to Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP) . Obrátilo sa preto na Ministerstvo zdravotníctva SR s otázkou možnej priorizácie tehotných žien pri očkovaní proti ochoreniu COVID-19. Napriek tomu, že očkovanie tehotných žien je v súčasnosti možné, považuje SNSĽP za nevyhnutné vyriešiť otázku možného uprednostnenia tejto skupiny. „A to vzhľadom na rizikovosť tehotenstva z dôvodu možného ťažšieho priebehu ochorenia COVID-19,“ uviedlo stredisko v tlačovej správe.Zároveň dodalo, že si uvedomuje potrebu opatrnosti pri riešení otázky očkovania tehotných žien zodpovednými orgánmi. Považuje však za dôležité, aby tým ženám, ktoré sa v tehotenstve chcú dať zaočkovať, bolo očkovanie sprístupnené v súlade s princípom rovnosti a nediskriminácie tak, ako iným rizikovým skupinám obyvateľstva.Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský na stredajšej tlačovej konferencii uviedol, že aktuálne nie je dostatok údajov o tom, či je očkovanie tehotných a dojčiacich žien bezpečné alebo nie. „Nechávam si vypracovať analýzu od odborníkov, ako sa k tomuto problému postaviť,“ reagoval.